Francia – Israele: lo Stade de France rimane vuoto!

Il potere mediatico, per tutta la settimana, aveva provato a creare hype attorno ad una partita che nei piani del governo israeliano doveva essere l’ennesimo appuntamento di una strategia più complessiva di sportwashing.

Il presidente francese Macron, da giorni, aveva annunciato che sarebbe stato presente allo stadio.

Ma la partita della National League Francia contro Israele è stato un gigantesco flop e non solo per il risultato finale di 0 a 0.

Lo “Stade de France” ha battuto il record della minore affluenza per una partita della nazionale francese con poco più 16.000 spettatori. Gli spalti erano praticamente vuoti.

Gli organizzatori, per mascherare questo incredibile boicottaggio hanno acceso diversi fumogeni durante l’esecuzione degli inni nazionali in modo da coprire visivamente gli spalti vuoti. Ciò non ha impedito che l’inno di Israele venisse pesantemente fischiato.

Un giovane giornalista sportivo, nonostante il divieto del governo francese, ha comunque introdotto all’interno dello stadio una bandiera della Palestina commentando così il gesto: “non c’è nessuna misura di restrizione della libertà di espressione che possa far dimenticare il massacro di civili in corso a Gaza, Bruno Retailleau. Anche allo Stade de France!“

Dentro e fuori lo stadio sono stati dispiegati più di 4.000 poliziotti, 1.500 steward, un elicottero e persino un veicolo blindato del RAID.

Nonostante questo, ad alcuni “tifosi” israeliani incappucciati e con indosso le magliette con il simbolo dell’IDF (forze armate israeliane) non è stato impedito di picchiare brutalmente alcuni tifosi francesi sulle tribune dello Stadio.

Il quotidiano sportivo francese L’Equipe ha stimato una perdita di circa 3,5 milioni di euro per permettere lo svolgimento di questa partita della vergogna!

La partita di questa sera dimostra ancora una volta l’enorme distanza che c’è tra quella che è la narrazione ufficiale propinata del potere mediatico e la realtà che ci restituisce un sentito popolare, caratterizzato in grande maggioranza dai valori della resistenza e della giustizia sociale.

