Sciopero generale. La diretta
ARTICOLI CORRELATI
Uno sciopero per i lavoratori e per la pace
“Ma perché non vi occupate dei nostri problemi invece che della Palestina?” Questa era una delle polemiche più diffuse...
L’importanza del No Renzi Day
Indubbiamente il 21 ed il 22 Ottobre, con la convocazione dello sciopero generale e del No Renzi Day, rappresentano...
Usb Genova VVFF. Revocato lo sciopero di oggi, si lavora per i terremotati
O TERREMOTO IN CENTRO ITALIA Emmergenze su emergenza: questa è la vita dei vigili del fuoco Riteniamo doveroso...