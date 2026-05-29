È scomparso il compagno Maurizio Fusà

La mattina del 29 maggio è venuto a mancare il nostro compagno Maurizio Fusà, detto “Cicci” per tutti i compagni e le compagne.

Romano del Quarticciolo, storico militante comunista, negli ultimi anni sì e distinto in particolare modo nell’attività internazionalista con il sostegno alla causa del popolo palestinese e l’appoggio alla Rivoluzione cubana.

Negli anni, Maurizio non si è mai tirato indietro quando c’era da difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, a partire dai colleghi del Santa Lucia prima e dell’Ospedale Sandro Pertini poi. Ci lascia un compagno con un’antipatia viscerale verso l’ingiustizia sociale e una grande umanità.

Per un ultimo abbraccio collettivo, i compagni e le compagne danno appuntamento per sabato 30 maggio.

Dalle 14:00 alle 15:00 sarà aperta la camera ardente presso il Sandro Pertini, mentre dalle 15:30 all’Intifada daremo a Cicci un ultimo saluto.

Ciao Maurizio ✊

Che la terra ti sia lieve 🌹

29 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO