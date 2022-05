Questo matrimonio s’ha da fare

I due principali giornali della Confindustria e della NATO , il Corriere e la Repubblica, hanno lanciato la proposta di un futuro governo con Enrico Letta e Giorgia Meloni assieme.

La cosa non crea stupore, il PD governa felicemente con la Lega , perché non potrebbe fare un passo ulteriore? Anzi dal punto di vista delle posizioni politiche e delle simpatie personali Letta e Meloni si prendono tra loro più che con Salvini, sul fanatismo guerrafondaio ad esempio.

Tuttavia Giorgia Meloni ha sdegnosamente respinto il ballon d’essai dei due giornali padronali: questo PD è troppo di destra pure per lei, ha detto più o meno.

Naturalmente questo è ciò che dice prima della elezioni per prendere voti, tra un po’ anche il PD riscoprirà la sua profonda vocazione antifascista per le stesse ragioni. Poi dopo il voto, se non avranno alternative migliori per loro e peggiori per noi, Letta e Meloni convoleranno a nozze politiche.

Perché, come chiedono i giornali del potere, questo matrimonio tra le due principali destre del paese s’ha da fare.

26 Maggio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO