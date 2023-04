In mancanza di anarchici, l’Orso

– Batman, finalmente sei qui.

– COSA SUCCEDE?

– Una minaccia terrorizza Gotham.

– CHI È QUESTA VOLTA?

– Un orso.

– AH, ORSO. PARLAMI DI QUESTO NUOVO SUPERCRIMINALE.

– Supercriminale?

– SÌ, È UN TIZIO CHE SI TRAVESTE DA ORSO, NO?

– No.

– HA LA FORZA DI UN ORSO?

– No.

– ALLORA È UN NOME IN CODICE DELLA MALAVITA. TIPO IL PINGUINO CHE NON È UN VERO PINGUINO, PERÒ…

– No, no.

– GORDON…

– Sì?

– MI HAI CHIAMATO PER UN ORSO?

– Sì.

– UN ORSO… ORSO. UN PLANTIGRADO.

– Sì.

– TE LO BUCO IL BATSEGNALE.

– Ascolta Batman…

– NO, ASCOLTA ME. C’ERA IL JOKER CHE STAVA CACANDO NELLE RISERVE IDRICHE CITTADINE, IO HO MOLLATO TUTTO PER VENIRE QUA. E ADESSO MI DICI CHE L’EMERGENZA È UN ORSO?

– Mi rendo conto… ma ha ucciso un uomo.

– AH.

– Eh sì.

– BE’, QUESTO CAMBIA LE COSE. GOTHAM È LA MIA CITTÀ E I SUOI ABITANTI SONO SOTTO LA MIA PROTEZIONE…

– No, non a Gotham.

– EH?

– Non l’ha ucciso a Gotham. L’ha ucciso in Trentino.

– IN TRENTINO.

– Sì.

– IN CENTRO?

– In un bosco.

– IN UN BOSCO.

– Sì.

– È DOVE STANNO GLI ORSI.

– Sei davvero il più grande detective del mondo…

– OH, NON FARE LO SPIRITOSO SAI! GUARDA CHE TI FACCIO UN PIAZZALE LORETO.

– Un che?

– T’APPENDO A TESTA IN GIÙ.

– Era per sdrammatizzare.

– SDRAMMATIZZARE UN BATCAZZO. FAMMI CAPIRE BENE. TE M’HAI CHIAMATO PERCHÉ UN ORSO CHE VIVE DOVE VIVONO GLI ORSI HA FATTO UNA COSA CHE GLI ORSI FANNO DA QUANDO ESISTONO GLI ORSI?

– Be’, messa così per forza suona male…

– E FACCIAMOLA SUONARE BENE.

– Batman, non capisci! Leggi i giornali: quell’orso è recidivo!

– RECIDIVO…

– …

– L’ORSO…

– …

– L’ORSO È RECIDIVO.

– Io…

– NO, NO, ADESSO STIAMO QUA SU STO TETTO FINCHÉ NON MI DICI COME FA UN ORSO A ESSERE RECIDIVO. TANTO ORMAI TUTTA L’ACQUA DELLA CITTÀ SAPRÀ DI CULO DI CLOWN, TANTO VALE CHE DIAMO UN SENSO ALLA SERATA.

– È pericoloso.

– CERTO CHE È PERICOLOSO! È UN ORSO!

– Potrebbe uccidere ancora.

– VUOI CHE VADA A PRENDERE A PUGNI GLI SQUALI?

– Prego?

– DOPO CHE HO RISOLTO CON L’ORSO VUOI CHE PRENDA IL BATMOTOSCAFO E VADA A PRENDE A PUGNI ANCHE GLI SQUALI? È QUESTO CHE VUOI?

– Non…

– PERCHÉ PURE LO SQUALO È PERICOLOSO.

– Vedi…

– MAGARI MANDO ROBIN A GAMBIZZARE I GIAGUARI, CHE NE PENSI? ALFRED POTREBBE, NON LO SO, SPARARE AI COCCODRILLI.

– Capisco cosa stai cercando di dire, però…

– PERÒ NIENTE! IO NON CI POSSO CREDERE CHE TI ABBIANO FATTO COMMISSARIO DI POLIZIA! MA PORCA DI QUELLA MISERIA CI SARÀ UN PROBLEMA VERO, UN PROBLEMA REALE IN QUESTA MISERIA DI CITTÀ!

– Be’, abbiamo stipendi bassi, affitti alti, servizi scarsi, disuguaglianza sociale, nessun programma pensionistico a lungo termine, tre generazioni col welfare a rischio, crisi climatica, crisi ambientale, tempi biblici per le opere pubbliche, corruzione a tutti i livelli, primato europeo per giovani che non studiano e non lavorano, disoccupazione in rialzo, inflazione in costante crescita, frequenza scolastica in diminuzione, ciclici tagli alla sanità, all’istruzione, alla cultura, caro energia, lavoro dipendente sempre più precario e nessun vero progetto a lungo termine per affrontare concretamente anche solo una di queste questioni.

– VADO AD AMMAZZARE QUELL’ORSO.

* da Facebook



