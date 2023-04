Credere, obbedire, abbattere

Mentre continuano a parlare con la bocca piena di quello che ogni volta devono rimangiarsi, il Pnrr è ormai alla deriva: non ci sono piani per realizzare i progetti, le rate europee vengono rimandate in attesa di verifiche, che ogni giorno che passa appaiono negative.

In compenso, continuano tagli alla spesa pubblica in genere e alla Sanità in particolare. I tagli colpiscono i redditi che non aumentano, mentre favoriscono il welfare privato che macina lauti guadagni.

Contemporaneamente, la guerra genera inflazione e il governo continua a finanziare la guerra che genera inflazione.

Quello che voleva sembrare inefficienza si è rivelato molto presto un piano preordinato per abbattere le difese del patto sociale sancito dalla Costituzione.

* da Facebook



24 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO