L’eredità del Medioevo

Un operaio metalmeccanico paga più del 35% di tasse e contributi sui soldi che lui stesso ha guadagnato.

Un diciottenne come il giovane figlio del milardiario Del Vecchio eredita 3,5 miliardi, di cui non ha guadagnato un centesimo, e paga il 4% di tasse di successione.

Così i figli per i 6/8 miliardi di Berlusconi, mentre i beneficiati come Dell’Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno ad associazione mafiosa, anch’essi godranno di una tassazione agevolata per le donazioni ricevute.

Vi ricordate i deliri fanatici neoliberali sul merito?

Ecco, la nostra società è tornata al Medio Evo, quando la nascita decideva tutto nella vita delle persone. Oggi il solo vero merito è nascere figli o essere soci di ricchi e potenti.

È L’eredità, quella del Medio Evo.

