Se non è zuppa è Panebianco

Angelo Panebianco sul Corriere scodella la soluzione per la crisi che attanaglia l’Occidente, dopo il disastro in cui s’è cacciato Zelensky e il mare di sangue in cui sta affogando Netanyahu.

Secondo lui, per fermare uno come Trump, che minaccerebbe di abbandonare l’Europa al suo destino di preda designata da Putin, ci vorrebbe un nuovo Churchill o un altro Cavour.

Anche questa volta ha tirato fuori la ricetta della solita minestra, insaporita con il rancore del benpensante reazionario.

