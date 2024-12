Ha detto al Wall Street Journal che lui non firma nessun accordo per porre fine alla guerra a Gaza finché non li “sradica” tutti.

La domanda che si ripropone è quella di sempre: i kibbutznikim rapiti, ormai, di chi sono ostaggi, di Hamas o di Netanyahu?

* da Beh, Buona Giornata

22 Dicembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO