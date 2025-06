La piazza, i cadaveri, i parolai

Titola il Corriere della Sera “la parola genocidio divide l’opposizione”, per nascondere la realtà di una piazza che è -soprattutto moralmente – più grande e più avanti dei tristi cadaveri parlanti dal palco.

Tutti assistiamo in diretta a un orrore che ci porteremo dietro per decenni, ma il problema è non pronunciare la parola che lo descrive.

Se non la chiami per nome, non è quella roba lì, diventa più “digeribile”, impalpabile, uno spiacevole accidente che non cambia il nostro modo di vivere e sentire.

Ma è proprio quando chiami le cose con un altro nome che sei tu già cambiato, diventando parte di quell’orrore che non vuoi nominare. Indifferente al dolore e alla morte. Una pietra, neanche una bestia…

Quanto alla cosiddetta “opposizione” parlamentare italiana, non è neanche pietra ma sabbia senza forma. Assume quella del contenitore, quando ne trova uno…

8 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO