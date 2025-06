Musica, maestro…

Lo scorso febbraio Putin ha firmato un ukaz per la realizzazione di un concorso musicale internazionale in Russia, “Intervidenie” (che dovrebbe suonare tipo “Intervision”), probabilmente in risposta all’esclusione della Russia a Eurovision per i noti motivi.

Da allora, hanno dato disponibilità a partecipare al concorso (di gruppi musicali ma anche varietà) Bielorussia, Kirghizija, Venezuela, Cuba e Serbia.

Ieri hanno dato la loro adesione anche gli Usa.

Mò chi glielo dice alla von der Leyen?

