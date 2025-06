Chissà quanti cittadini di Tel Aviv oggi chiusi nei rifugi avevano pagato un tour operator per andare a vedere da vicino il genocidio di Gaza, esultato per gli ospedali colpiti, per i bambini assassinati, per la soluzione finale, per l’omicidio deliberato di operatori sanitari.

