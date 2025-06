La manina invisibile del mercato ci mostra il dito medio

Le Big Five – Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google – non pagheranno le tasse. Nemmeno la “Global minimun tax” sotterfugio con cui il G7 cercava di salvare la faccia, fingendo di resistere al ricatto dei dazi escogitato da Trump.

Ecco il segreto di “Make America Great Again”: è il più classico “io so io e voi nun sete un cazzo”, rivolto senza scrupoli né pudori agli alleati della Nato, del G7, dell’Ocse.

Oggi più che mai nella storia i miliardari del digitale fanno soldi a palate, come zio Paperone, due volte a spese degli utenti: la prima quando per accedere alle loro piattaforme dobbiamo pagare i gestori telefonici che commercializzano l’accesso a internet; la seconda quando ci offrono in vendita i loro prodotti sul web, i cui proventi si mettono in tasca esentasse.

I governi occidentali si sono piegati al Bullo, hanno definitivamente tradito il principio di uguaglianza che ha fin qui tentato di ispirare le democrazie.

Il tutto mentre a Venezia quel cafone stra-arricchito di Bezos mostra tutta la misera cultura dell’esibire la ricchezza.

Il medioevo è tornato, si chiama “evo del medio”, il dito, quello della “manina invisible del mercato” con cui – dopo essere stati sfruttati, ingannati, derubati – oggi veniamo sfacciatamente sbeffeggiati da una classe dirigente allattata a neoliberismo.

* da Beh, Buona Giornata

