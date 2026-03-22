I membri del G7 – Stati Uniti. Gran Bretagna, Francia, Germania, Canada, Giappone, Italia – dopo tre settimane di meditazione hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

“Condanniamo con la massima fermezza gli irresponsabili attacchi del regime contro i civili e le infrastrutture civili, incluse le infrastrutture energetiche, in Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Iraq, in linea con la risoluzione 2817 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Gli attacchi ingiustificabili del regime iraniano contro questi Stati minacciano anche la sicurezza regionale e globale. Chiediamo la cessazione immediata e incondizionata di tutti gli attacchi da parte del regime iraniano.”

In pratica hanno scritto:

“A Iran, fatte menà, però stai fermo…”

22 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO