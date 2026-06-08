Il drone di Schrödinger

(Un drone Nato costruito dalla Nato abbattuto dalla Nato)

“Un aereo della NATO ha abbattuto un drone.”

Un drone di chi? Di Topolino? Di Batman? Di un pensionato lettone appassionato di modellismo?

No, questo dettaglio fondamentale viene gentilmente omesso.

Perché la magia dei titoli moderni funziona così: tu leggi “NATO”, leggi “guerra”, leggi “drone” e il tuo cervello completa automaticamente il puzzle.

“Ah, sarà russo.”

Peccato che fosse ucraino.

Ma a quel punto il lavoro è già stato fatto. L’informazione non è più quella scritta. È quella che il lettore ha immaginato.

Un piccolo capolavoro di comunicazione: non ti dicono una bugia. Ti lasciano semplicemente costruirla da solo.

Del resto sarebbe stato meno suggestivo scrivere: “Un caccia NATO abbatte un drone ucraino entrato nello spazio aereo lettone.”

Troppo chiaro. Troppo semplice. Troppo giornalismo.

Meglio il drone misterioso. Quello che ognuno può colorare come preferisce.

E poi si chiedono perché la fiducia nei media sia precipitata più velocemente dei droni.

* da Facebook

8 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO