Witkoff e Kushner attenti a quei due: gli Usa sono uno stato fallito

Questa coppia ineffabile di dilettanti ha firmato il Memorandum con l’Iran senza neppure capire cosa c’era scritto su Hormuz, vanno avanti e indietro con Mosca senza combinare nulla e Kushner con le sue iniziative private è riuscito a sollevare persino una rivolta in Albania.

Il dipartimento di Stato, oltre a un segretario, ha più di 10mila diplomatici selezionati per titoli e carriera: se non c’era niente di meglio di questi due incapaci voluti da Trump vuol dire che gli Usa sono uno stato fallito.

* da Facebook

11 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO