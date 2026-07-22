Sensibilmente sordi

Per l’avvocato Gabriele Bordoni, difensore dei due poliziotti che hanno ucciso a Bologna Abderrahim Fakir, i suoi assistiti «mi hanno rappresentato, attraverso i loro occhi, il dolore per la tragedia alla quale hanno presenziato la morte di un uomo, perché ovviamente sono due ragazzi molto giovani e sensibili».

Non ne dubitiamo, ma gli facciamo notare due cose piuttosto importanti.

Uno. Non hanno «presenziato» a quella morte, l’hanno causata.

Due. Non hanno sentito le sue invocazioni di aiuto, per oltre cinque minuti.

Sicuramente saranno «sensibili», ma purtroppo con un senso in meno. Sono sordi, insomma.

22 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO