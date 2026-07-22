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Sensibilmente sordi

di Ipazia

Per l’avvocato Gabriele Bordoni, difensore dei due poliziotti che hanno ucciso a Bologna Abderrahim Fakir, i suoi assistiti «mi hanno rappresentato, attraverso i loro occhi, il dolore per la tragedia alla quale hanno presenziato la morte di un uomo, perché ovviamente sono due ragazzi molto giovani e sensibili».

Non ne dubitiamo, ma gli facciamo notare due cose piuttosto importanti.

Uno. Non hanno «presenziato» a quella morte, l’hanno causata.

Due. Non hanno sentito le sue invocazioni di aiuto, per oltre cinque minuti.

Sicuramente saranno «sensibili», ma purtroppo con un senso in meno. Sono sordi, insomma.

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1 Commento

  • Aristide Bellacicco

    Sono stupefatto per il generale silenzio su un particolare che viene messo perfettamente in luce dalle videoroprese diffuse da tutti i telegiornali: e cioè che il poliziotto non si limita a schiacciare al suolo Fakir ma lo colpisce ripetutamente con un pugno. Qualcuno sosterrebbe pubblicamente che non sia così?

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