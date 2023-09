La migrazioni dall’America Latina verso gli Usa. “La Bestia” che va al nord

Circa 5.000 migranti che cercavano di raggiungere gli Stati Uniti, la maggior parte dei quali venezuelani, si sono posizionati quando hanno sentito il treno in lontananza.

Famiglie con bambini piccoli si arrampicavano su scatole di cartone, giovani uomini e donne si arrampicavano sotto un ponte vicino per raccogliere le loro cose in fretta. Mentre il treno raggiungeva la periferia della città messicana centrale di Irapuato, alcuni salivano sui vagoni di metallo con facilità, mentre altri gettavano le loro borse e tenevano i loro bambini piccoli avvolti in cappotti invernali.

La gente si incoraggiava a vicenda, mentre altri gridavano benedizioni al Messico.

Dopo tre giorni di attesa per un treno che molti nel gruppo temevano non sarebbe mai arrivato, quello era il loro biglietto verso nord, verso il confine tra Stati Uniti e Messico.

La scorsa settimana migliaia di altri migranti sono rimasti bloccati in altri punti del paese dopo che la più grande compagnia ferroviaria messicana ha annunciato di aver fermato 30 convogli di merci. La compagnia, Ferromex, ha detto che c’erano così tanti migranti che salivano sui treni che non era sicuro spostarli. La società ha detto che “circa una mezza dozzina di sfortunati casi di lesioni o morte sono stati registrati” in pochi giorni.

Quando il treno con i vagoni della Ferromex è arrivato sabato, la polizia locale era di stanza intorno al campo improvvisato dove i migranti stavano aspettando, ma quando il treno ha fatto la sua fermata di circa 30 minuti non ha cercato di impedire ai migranti di salire.

Nonostante la violenza dei cartelli della droga e i pericoli associati all’imbarco sui vagoni ferroviari, i migranti hanno a lungo usato questi convogli di merci, noti genericamente come “La Bestia”, per viaggiare verso nord.

L’interruzione del servizio ha temporaneamente interrotto una delle rotte migratorie più trafficate del paese in coincidenza con un picco di migrazione e ha lasciato famiglie come quella di Mayela Villegas in un limbo.

Villegas, la sua compagna e i loro sei figli hanno dormito per tre giorni sul pavimento di cemento circondati da molti altri migranti. Prima di salire sul treno, la famiglia venezuelana ha detto di aver a malapena confezionato cibo per alcuni giorni di viaggio in treno e di avere problemi a nutrire i bambini. Per fortuna, dissero, gli era stato dato del pane. Non potevano permettersi un hotel o una stanza.

La chiusura dei servizi ferroviari riflette anche il numero enorme di persone che si dirigono a nord in cerca di una nuova vita negli Stati Uniti, ma anche il dilemma che pongono ai paesi del continente che devono fare i conti con un numero enorme di migranti che attraversano i loro territori.

Quando migliaia di migranti hanno attraversato Eagle Pass, in Texas, in pochi giorni, la città di confine ha dichiarato lo stato di emergenza.

Le pattuglie di frontiera degli Stati Uniti hanno effettuato 181.509 arresti al confine con il Messico ad agosto, in aumento del 37% rispetto a luglio, ma circa lo stesso di agosto 2022, ma ben al di sotto delle 220.000 persone di dicembre, secondo i dati pubblicati venerdì.

Gli arrivi hanno visto un calo numerico da quando sono state introdotte nuove restrizioni sull’asilo a maggio. Sono il seguito di anni di continuo aumento della migrazione a causa della crisi economica e dell’instabilità politica e sociale in molti dei paesi da cui i migranti fuggono.

In passato, solo decine di migranti provenienti dai paesi dell’America centrale passavano in treno ogni giorno attraverso Irapuato , ha detto Marta Ponce, 73 anni, che ha aiutato coloro che viaggiano sulle strade che attraversano la sua città per più di un decennio.

Ora quella cifra spesso si aggira sulle migliaia. Prima vedere 50 o 60 persone a loro sembrava loro, ma ora è normale, ha spiegato.

E i migranti provengono da molti luoghi. Ponce ha osservato che i migranti venezuelani in fuga dalla crisi economica nel suo paese sono la stragrande maggioranza, ma ha visto persone provenienti da tutto il mondo, comprese le nazioni africane, la Russia e l’Ucraina.

La maggior parte passa attraverso la giungla di Darien, un viaggio di più giorni attraverso l’aspro confine tra Colombia e Panama. Una volta la traversata era considerata troppo pericolosa e pochi ci hanno provato, ma ora così tanti migranti attraversano le fitte giungle che è diventata una delle principali rotte migratorie, simile ai treni che attraversano il Messico.

Le traversate della giungla di Darien sono cresciute così tanto che potrebbero essere circa 500.000 persone solo quest’anno.

Quella di Villegas, la cui famiglia ha trascorso tre giorni a Irapuato in attesa del treno, è stato tra i molti che hanno visto il Darien come un’opportunità. La famiglia era tra i 7,7 milioni di persone che hanno lasciato il Venezuela negli ultimi anni e hanno trascorso tre anni nella vicina Colombia.

La famiglia è stata in grado di aprire un piccolo negozio di barbiere alla periferia della capitale colombiana, ma la crescente xenofobia e la bassa retribuzione hanno reso difficile sostenere la famiglia di otto persone.

Quest’estate, quando una banda li ha minacciati per non aver pagato i soldi dell’estorsione, Villegas e il suo compagno, Yorder Liendo, 32 anni, hanno deciso che era tempo di andare negli Stati Uniti. Per loro, i rischi valgono la pena se consentono un cambiamento per i loro figli, che hanno bevuto yogurt da bottiglie di plastica, rannicchiati insieme sul pavimento.

Lì speravano di trovare opportunità, ha detto Liendo, così come l’istruzione e una migliore qualità della vita per i loro figli almeno mentre erano giovani.

Ma Ferromex non è l’unico che è stato travolto dal flusso di persone. Anche i governi della regione stanno facendo i conti.

La Colombia, che ha ricevuto la maggior parte dell’esodo dal Venezuela, chiede aiuto alla comunità internazionale. Panama e Costa Rica, nel frattempo, hanno aumentato le loro restrizioni sull’immigrazione e hanno chiesto che si faccia qualcosa per le centinaia di migliaia di persone che attraversano la giungla di Darien.

Panama ha persino lanciato una campagna chiamata “Darien è una giungla, non un’autostrada”.

Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti ha fatto pressione sul Messico e sui paesi dell’America centrale per controllare i flussi migratori e ora richiede ai richiedenti asilo di registrarsi tramite un’app chiamata CBP One.

L’amministrazione di Joe Biden ha annunciato giovedì che avrebbe concesso uno status temporaneo protetto a quasi mezzo milione di venezuelani già nel paese.

Nel frattempo, attivisti come Ponce dicono che si aspettano che la migrazione sulle linee ferroviarie aumenti.

Sabato mattina, i migranti stanchi sono saliti sul treno e sono scoppiati in applausi mentre la ferrovia accelerava sul suo tortuoso percorso verso nord.

25 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO