“Lavender”: l’intelligenza artificiale che dirige i bombardamenti israeliani a Gaza/2

FASE 2: COLLEGARE GLI OBIETTIVI ALLE CASE UNIFAMILIARI

“ La maggior parte delle persone che hai ucciso erano donne e bambini”

La fase successiva della procedura di assassinio dell’esercito israeliano è quella di identificare dove attaccare gli obiettivi generati da Lavender.



In una dichiarazione a +972 e Local Call, il portavoce dell’IDF ha affermato in risposta a questo articolo che “Hamas colloca i suoi agenti e le sue risorse militari nel cuore della popolazione civile, usa sistematicamente la popolazione civile come scudi umani e conduce combattimenti dall’interno di strutture civili, compresi siti sensibili come ospedali, moschee, scuole e strutture delle Nazioni Unite. L’IDF è vincolato e agisce secondo il diritto internazionale, dirigendo i suoi attacchi solo contro obiettivi militari e agenti militari”.

Le sei fonti con cui abbiamo parlato hanno fatto eco a questo in una certa misura, dicendo che l’esteso sistema di tunnel di Hamas passa deliberatamente sotto ospedali e scuole, che i militanti di Hamas usano le ambulanze per spostarsi e che innumerevoli mezzi militari sono stati situati vicino a edifici civili. Le fonti hanno sostenuto che molti attacchi israeliani uccidono civili a causa di queste tattiche di Hamas – una caratterizzazione che i gruppi per i diritti umani avvertono elude la responsabilità di Israele di provocare vittime.

Tuttavia, in contrasto con le dichiarazioni ufficiali dell’esercito israeliano, le fonti hanno spiegato che una delle ragioni principali del bilancio senza precedenti delle vittime degli attuali bombardamenti israeliani è il fatto che l’esercito ha sistematicamente attaccato obiettivi nelle loro case private, insieme alle loro famiglie, in parte perché era più facile dal punto di vista dell’intelligence contrassegnare le case delle famiglie utilizzando sistemi automatizzati.



In effetti, diverse fonti hanno sottolineato che, a differenza dei numerosi casi di agenti di Hamas impegnati in attività militari in aree civili, nel caso di uccisioni sistematiche, l’esercito ha abitualmente fatto la scelta attiva di bombardare sospetti militanti quando si trovava all’interno di famiglie civili da cui non partiva alcuna attività militare. Questa scelta, hanno detto, è un riflesso del modo in cui è progettato il sistema israeliano di sorveglianza di massa a Gaza.



Le fonti hanno detto a +972 e Local Call che, dal momento che tutti a Gaza hanno una casa privata a cui possono essere associati, i sistemi di sorveglianza dell’esercito potrebbero facilmente e automaticamente “collegare” gli individui alle case familiari.



Al fine di identificare in tempo reale il momento in cui gli operativi entrano nelle loro case, sono stati sviluppati vari software automatici aggiuntivi. Questi programmi tracciano migliaia di individui contemporaneamente, identificano quando sono in casa e inviano un avviso automatico all’ufficiale di puntamento, che poi contrassegna la casa per l’attentato. Uno dei tanti di questi software di tracciamento, rivelato qui per la prima volta, si chiama “Dov’è papà?”

“Metti centinaia [di obiettivi] nel sistema e aspetti di vedere chi puoi uccidere”, ha detto una fonte a conoscenza del sistema. “Si chiama ‘caccia ampia’: si copia e incolla dalle liste prodotte dal sistema di individuazione dei bersagli”.



La prova di questa politica è resa chiara anche dai dati: durante il primo mese di guerra, più della metà delle vittime – 6.120 persone – apparteneva a 1.340 famiglie, molte delle quali sono state completamente spazzate via mentre erano all’interno delle loro case, secondo i dati delle Nazioni Unite.

La percentuale di intere famiglie bombardate nelle loro case nella guerra in corso è molto più alta rispetto all’operazione israeliana del 2014 a Gaza (che in precedenza era stata la guerra più mortale di Israele contro la Striscia), suggerendo ulteriormente l’importanza di questa politica.

Un’altra fonte ha detto che ogni volta che il ritmo degli omicidi diminuiva, venivano aggiunti più bersagli ai sistemi come Dov’è papà? per localizzare le persone che entravano nelle loro case e potevano quindi essere bombardate. Ha detto che la decisione su chi inserire nei sistemi di tracciamento potrebbe essere presa da ufficiali di rango relativamente basso nella gerarchia militare.

“Un giorno, di mia spontanea volontà, ho aggiunto qualcosa come 1.200 nuovi obiettivi al sistema [di tracciamento], perché il numero di attacchi [che stavamo conducendo] è diminuito”, ha detto la fonte. “Aveva senso per me. Col senno di poi, sembra una decisione seria quella che ho preso. E tali decisioni non sono state prese ad alti livelli”.

Le fonti hanno detto che nelle prime due settimane di guerra, “diverse migliaia” di obiettivi sono stati inizialmente inseriti in programmi di localizzazione come Dov’è papà?.



Tra questi c’erano tutti i membri dell’unità d’élite delle forze speciali di Hamas, la Nukhba, tutti gli agenti anticarro di Hamas e chiunque sia entrato in Israele il 7 ottobre. Ma in poco tempo, la lista delle uccisioni è stata drasticamente ampliata.



“Alla fine sono stati tutti [marchiati da Lavender]”, ha spiegato una fonte. “Decine di migliaia. Questo è accaduto poche settimane dopo, quando le brigate [israeliane] sono entrate a Gaza, e c’erano già meno persone non coinvolte [cioè civili] nelle aree settentrionali”.

Secondo questa fonte, anche alcuni minori sono stati contrassegnati da Lavender come bersagli per i bombardamenti. “Normalmente, gli agenti hanno più di 17 anni, ma questo non era un requisito [per escludere l’obiettivo]”.

Lavender e sistemi come Dov’è papà? sono stati quindi combinati con effetti mortali, uccidendo intere famiglie, hanno detto le fonti. Aggiungendo un nome dalle liste generate da Lavender alla lista del sistema di localizzazione domestica Dov’è il papà?, ha spiegato A., la persona contrassegnata sarebbe stata posta sotto sorveglianza continua e avrebbe potuto essere attaccata non appena avesse messo piede nella sua casa, facendo crollare la casa su tutti coloro che si trovavano all’interno.



“Diciamo che calcoliamo [che c’è] un [operativo] di Hamas più 10 [civili in casa]”, ha detto A. “Di solito, questi 10 saranno donne e bambini. Così assurdamente si scopre che la maggior parte delle persone che hai ucciso erano donne e bambini”.

FASE 3: SCEGLIERE UN’ARMA

“Di solito effettuavamo gli attacchi con ‘bombe stupide’”

Una volta che Lavender segnala un obiettivo per l’assassinio, il personale dell’esercito verifica se sono maschi e il software di tracciamento localizza il bersaglio nella loro casa, la fase successiva è scegliere le munizioni con cui bombardarli.

Nel dicembre 2023, la CNN ha riferito che, secondo le stime dell’intelligence statunitense, circa il 45% delle munizioni utilizzate dall’aviazione israeliana a Gaza erano bombe “stupide”, che sono note per causare più danni collaterali rispetto alle bombe guidate.



In risposta al rapporto della CNN, un portavoce dell’esercito citato nell’articolo ha detto: “Come esercito impegnato nel rispetto del diritto internazionale e di un codice morale di condotta, stiamo dedicando vaste risorse per ridurre al minimo i danni ai civili che Hamas ha costretto al ruolo di scudi umani. La nostra guerra è contro Hamas, non contro il popolo di Gaza”.

Tre fonti di intelligence, tuttavia, hanno detto a +972 e Local Call che gli militanti junior [di basso rango, ndt] contrassegnati da Lavender sono stati assassinati solo con bombe stupide, nell’interesse di risparmiare armamenti più costosi.



La conseguenza, ha spiegato una fonte, era che l’esercito non avrebbe colpito un bersaglio minore se avesse vissuto in un grattacielo, perché l’esercito non voleva spendere per una “floor bomb” più precisa e costosa (con effetti collaterali più limitati) per ucciderlo. Ma se un bersaglio minore viveva in un edificio con solo pochi piani, l’esercito era autorizzato a uccidere lui e tutti coloro che si trovavano nell’edificio con una bomba stupida.

“Era così con tutti i bersagli minori”, ha testimoniato C., che ha usato vari programmi automatizzati nella guerra in corso. “L’unica domanda era: è possibile attaccare l’edificio in termini di danni collaterali? Perché di solito effettuavamo gli attacchi con bombe stupide, e questo significava letteralmente distruggere l’intera casa con dentro i suoi occupanti.



Ma anche se un attacco viene evitato, non ti interessa: passi immediatamente al bersaglio successivo. A causa del sistema, gli obiettivi non finiscono mai. Ci sono altri 36.000 in attesa”.

FASE 4: AUTORIZZARE LE UCCISIONI DI CIVILI

“Abbiamo attaccato quasi senza considerare i danni collaterali”

Una fonte ha detto che quando si attaccano gli agenti di basso rango, compresi quelli contrassegnati da sistemi di intelligenza artificiale come Lavender, il numero di civili che potevano essere uccisi insieme a ciascun obiettivo è stato fissato durante le prime settimane di guerra a un massimo di 20.



Un’altra fonte ha affermato che il numero fisso era fino a 15. Questi “gradi di danno collaterale”, come li chiamano i militari, sono stati applicati ampiamente a tutti i sospetti militanti minori, hanno detto le fonti, indipendentemente dal loro grado, importanza militare ed età, e senza un esame specifico caso per caso per soppesare il vantaggio militare di assassinarli rispetto al danno previsto per i civili.

Secondo A., che era un ufficiale in una sala operativa di bersagli nella guerra in corso, il dipartimento di diritto internazionale dell’esercito non ha mai dato prima una tale “approvazione radicale” per un grado di danno collaterale così elevato.



“Non si tratta solo del fatto che si può uccidere qualsiasi persona che sia un soldato di Hamas, il che è chiaramente permesso e legittimo in termini di diritto internazionale”, ha detto A. “Ma ti dicono direttamente: ‘Ti è permesso ucciderli insieme a molti civili’“.



“Ogni persona che ha indossato un’uniforme di Hamas negli ultimi due anni potrebbe essere bombardata con 20 [civili uccisi come] danni collaterali, anche senza un permesso speciale”, ha continuato A. “In pratica, il principio di proporzionalità non esisteva”.

Secondo A., questa è stata la politica per la maggior parte del tempo in cui ha prestato servizio. Solo in seguito i militari hanno abbassato il grado di danno collaterale. “In questo calcolo, potrebbero anche essere 20 bambini per un giovane operativo… In passato non era così”, ha spiegato A. Alla domanda sulla logica di sicurezza alla base di questa politica, A. ha risposto: “Letalità”.

Il grado di danno collaterale predeterminato e fisso ha contribuito ad accelerare la creazione di massa di bersagli utilizzando la macchina Lavender, hanno detto le fonti, perché ha fatto risparmiare tempo. B. ha affermato che il numero di civili che gli è stato permesso di uccidere nella prima settimana di guerra per sospetto militante junior contrassegnato da AI era di quindici, ma che questo numero “è salito e diminuito” nel tempo.

“All’inizio abbiamo attaccato quasi senza considerare i danni collaterali”, ha detto B. della prima settimana dopo il 7 ottobre. “In pratica, non si contavano davvero le persone [in ogni casa che veniva bombardata], perché non si poteva davvero dire se erano in casa o meno. Dopo una settimana, sono iniziate le restrizioni sui danni collaterali. Il numero è sceso [da 15] a cinque, il che ha reso davvero difficile per noi attaccare, perché se tutta la famiglia era a casa, non potevamo bombardarla. Poi hanno alzato di nuovo il numero”.

“Sapevamo che avremmo ucciso più di 100 civili”

Le fonti hanno detto a +972 e Local Call che ora, in parte a causa della pressione americana, l’esercito israeliano non sta più generando in massa bersagli umani junior per bombardare case civili.

Il fatto che la maggior parte delle case nella Striscia di Gaza siano già state distrutte o danneggiate, e che quasi tutta la popolazione sia stata sfollata, ha anche compromesso la capacità dell’esercito di fare affidamento su database di intelligence e programmi automatizzati di localizzazione delle case.



E. ha affermato che il massiccio bombardamento di militanti minori ha avuto luogo solo nella prima settimana o due di guerra, e poi è stato fermato principalmente per non sprecare bombe. “C’è un’economia delle munizioni”, ha detto E. “Hanno sempre avuto paura dell’inizio di [una guerra] nell’arena settentrionale [con Hezbollah in Libano]. Non attaccano più questo tipo di persone [giovani]”.

Tuttavia, gli attacchi aerei contro i comandanti di alto rango di Hamas sono ancora in corso, e le fonti hanno detto che per questi attacchi, l’esercito sta autorizzando l’uccisione di “centinaia” di civili per obiettivo – una politica ufficiale per la quale non c’è alcun precedente storico in Israele, o anche nelle recenti operazioni militari statunitensi.



“Nell’attentato al comandante del battaglione Shuja’iya, sapevamo che avremmo ucciso più di 100 civili”, ha ricordato B. a proposito di un attentato del 2 dicembre che, secondo il portavoce dell’IDF, aveva lo scopo di assassinare Wisam Farhat. “Per me, psicologicamente, è stato insolito. Più di 100 civili – si oltrepassa una linea rossa”.

Amjad Al-Sheikh, un giovane palestinese di Gaza, ha detto che molti dei suoi familiari sono stati uccisi in quell’attentato. Residente a Shuja’iya, a est di Gaza City, quel giorno si trovava in un supermercato locale quando ha sentito cinque esplosioni che hanno mandato in frantumi le vetrine.



“Sono corso a casa della mia famiglia, ma non c’erano più edifici”, ha detto Al-Sheikh a +972 e Local Call. “La strada era piena di urla e fumo. Interi blocchi residenziali si sono trasformati in montagne di macerie e fosse profonde. La gente ha iniziato a cercare nel cemento, usando le mani, e anche io, alla ricerca di segni della casa della mia famiglia”.

La moglie e la figlia di al-Sheikh sono sopravvissute – protette dalle macerie da un armadio che è caduto su di loro – ma ha trovato altri 11 membri della sua famiglia, tra cui le sorelle, i fratelli e i loro figli piccoli, morti sotto le macerie.

Secondo il gruppo per i diritti umani B’Tselem, l’attentato di quel giorno ha distrutto decine di edifici, ucciso decine di persone e sepolto centinaia di persone sotto le macerie delle loro case.

“Intere famiglie sono state uccise”

Fonti dell’intelligence hanno detto a +972 e Local Call di aver preso parte ad attacchi ancora più letali. Al fine di assassinare Ayman Nofal, il comandante della Brigata Centrale di Gaza di Hamas, una fonte ha detto che l’esercito ha autorizzato l’uccisione di circa 300 civili, distruggendo diversi edifici in attacchi aerei sul campo profughi di Al-Bureij il 17 ottobre, sulla base di un’individuazione imprecisa di Nofal.

Le riprese satellitari e i video della scena mostrano la distruzione di diversi grandi condomini a più piani.

“Tra le 16 e le 18 case sono state spazzate via nell’attacco”, ha detto Amro Al-Khatib, un residente del campo, a +972 e Local Call. “Non riuscivamo a distinguere un appartamento dall’altro: si sono tutti mescolati tra le macerie e abbiamo trovato parti del corpo umano ovunque”.

In seguito, Al-Khatib ha ricordato circa 50 cadaveri estratti dalle macerie e circa 200 feriti, molti dei quali gravemente. Ma quello era solo il primo giorno. I residenti del campo hanno trascorso cinque giorni a tirare fuori i morti e i feriti, ha detto.



Nael Al-Bahisi, un paramedico, è stato uno dei primi sulla scena. Ha contato tra le 50 e le 70 vittime in quel primo giorno. “A un certo punto, abbiamo capito che l’obiettivo dell’attacco era il comandante di Hamas Ayman Nofal”, ha detto a +972 e Local Call.



“Lo hanno ucciso, e anche molte persone che non sapevano che fosse lì. Intere famiglie con bambini sono state uccise”.

Un’altra fonte dell’intelligence ha detto a +972 e Local Call che l’esercito ha distrutto un grattacielo a Rafah a metà dicembre, uccidendo “dozzine di civili”, per cercare di uccidere Mohammed Shabaneh, il comandante della Brigata Rafah di Hamas (non è chiaro se sia stato ucciso o meno nell’attacco). Spesso, ha detto la fonte, gli alti comandanti si nascondono in tunnel che passano sotto edifici civili, e quindi la scelta di assassinarli con un attacco aereo uccide necessariamente i civili.

“La maggior parte dei feriti erano bambini”, ha detto Wael Al-Sir, 55 anni, che ha assistito all’attacco su larga scala che alcuni abitanti di Gaza ritengono sia stato il tentativo di omicidio. Ha detto a +972 e Local Call che l’attentato del 20 dicembre ha distrutto un “intero isolato residenziale” e ucciso almeno 10 bambini.



“C’era una politica completamente permissiva riguardo alle vittime delle operazioni [di bombardamento] – così permissiva che a mio parere aveva un elemento di vendetta”, ha affermato D., una fonte dell’intelligence.

“Il nocciolo di tutto questo sono stati gli omicidi di alti comandanti [di Hamas e della Jihad islamica] per i quali erano disposti a uccidere centinaia di civili. Avevamo un calcolo: quanti per un comandante di brigata, quanti per un comandante di battaglione, e così via”.



“C’erano regolamenti, ma erano solo molto indulgenti”, ha detto E., un’altra fonte di intelligence. “Abbiamo ucciso persone con danni collaterali a due cifre, se non a tre cifre. Queste sono cose che non sono mai accadute prima”.

Un tasso così alto di “danni collaterali” è eccezionale non solo rispetto a ciò che l’esercito israeliano ha precedentemente ritenuto accettabile, ma anche rispetto alle guerre condotte dagli Stati Uniti in Iraq, Siria e Afghanistan.



Il generale Peter Gersten, vice comandante per le operazioni e l’intelligence nell’operazione per combattere l’ISIS in Iraq e Siria, ha dichiarato a una rivista della difesa statunitense nel 2021 che un attacco con danni collaterali di 15 civili ha deviato dalla procedura.



eseguirlo, ha dovuto ottenere un permesso speciale dal capo del Comando centrale degli Stati Uniti, Il generale Lloyd Austin, che ora è Segretario alla Difesa.



“Con Osama Bin Laden, avresti un NCV [Non-Combatant Casualty Value] di 30, ma se avevi un comandante di basso livello, il suo NCV era in genere zero”, ha detto Gersten. “Ci siamo attenuti allo zero per molto tempo”.

Ci è stato detto: “Qualunque cosa tu possa bombardare, bombarda”‘

Tutte le fonti intervistate per questa inchiesta hanno detto che i massacri di Hamas del 7 ottobre e il rapimento di ostaggi hanno influenzato notevolmente la politica di fuoco dell’esercito e i livelli di danno collaterale.

“All’inizio, l’atmosfera era dolorosa e vendicativa”, ha detto B., che è stato arruolato nell’esercito subito dopo il 7 ottobre e ha prestato servizio in una sala operativa per [la definizione dei] bersagli. “Le regole erano molto permissive. Hanno abbattuto quattro edifici quando sapevano che l’obiettivo era in uno di essi. È stato pazzesco“.

“C’era una dissonanza: da un lato, le persone qui erano frustrate dal fatto che non stessimo attaccando abbastanza”, ha continuato B. “D’altra parte, alla fine della giornata si vedevi che erano morti altri mille abitanti di Gaza, la maggior parte dei quali civili”.



“C’era isteria nei ranghi professionali”, ha detto D., anche lui arruolato subito dopo il 7 ottobre. “Non avevano idea di come reagire. L’unica cosa che sapevano fare era iniziare a bombardare come pazzi per cercare di smantellare le capacità di Hamas”.

D. ha sottolineato che non è stato detto loro esplicitamente che l’obiettivo dell’esercito era la “vendetta”, ma ha riferito che “non appena ogni obiettivo collegato ad Hamas diventa legittimo, e con quasi tutti i danni collaterali approvati, ti è chiaro che migliaia di persone saranno uccise. Anche se ufficialmente ogni obiettivo è collegato ad Hamas, quando la politica è così permissiva, perde ogni significato”.



A. ha anche usato la parola “vendetta” per descrivere l’atmosfera all’interno dell’esercito dopo il 7 ottobre. “Nessuno ha pensato a cosa fare dopo, quando la guerra sarà finita, o a come sarà possibile vivere a Gaza e cosa ne faranno”, ha detto A. “Ci è stato detto: ora dobbiamo mandare a puttane Hamas, a qualunque costo. Qualunque cosa tu possa bombardare, bombarda”.



B., la fonte senior dell’intelligence, ha detto che, in retrospettiva, crede che questa politica “sproporzionata” di uccidere i palestinesi a Gaza metta in pericolo anche gli israeliani, e che questo è stato uno dei motivi per cui ha deciso di essere intervistato.



“A breve termine, siamo più sicuri, perché facciamo del male ad Hamas. Ma penso che siamo meno sicuri a lungo termine. Vedo come tutte le famiglie in lutto a Gaza – che sono quasi tutte – aumenteranno la motivazione per [le persone a unirsi] ad Hamas tra 10 anni. E sarà molto più facile per [Hamas] reclutarli”.

In una dichiarazione a +972 e Local Call, l’esercito israeliano ha negato gran parte di ciò che le fonti ci hanno detto, sostenendo che “ogni obiettivo viene esaminato individualmente, mentre viene fatta una valutazione individuale del vantaggio militare e dei danni collaterali attesi dall’attacco … L’IDF non effettua attacchi quando il danno collaterale atteso dall’attacco è eccessivo in relazione al vantaggio militare”.

FASE 5: CALCOLO DEI DANNI COLLATERALI

Il modello non era collegato alla realtà”

Secondo fonti dell’intelligence, il calcolo dell’esercito israeliano del numero di civili che si prevede vengano uccisi in ogni casa accanto a un obiettivo – una procedura esaminata in una precedente indagine da +972 e Local Call – è stato condotto con l’aiuto di strumenti automatici e imprecisi.

Nelle guerre precedenti, il personale dell’intelligence passava molto tempo a verificare quante persone ci fossero in una casa che stava per essere bombardata, con il numero di civili che potevano essere uccisi elencati come parte di un “target”. Dopo il 7 ottobre, però, questa verifica approfondita è stata in gran parte abbandonata a favore dell’automazione.

A ottobre, il New York Times ha riferito di un sistema gestito da una base speciale nel sud di Israele, che raccoglie informazioni dai telefoni cellulari nella Striscia di Gaza e ha fornito all’esercito una stima in tempo reale del numero di palestinesi che sono fuggiti dal nord della Striscia di Gaza verso sud.

generale di brigata Udi Ben Muha ha detto al Times che “non è un sistema perfetto al 100 per cento, ma ti dà le informazioni di cui hai bisogno per prendere un decisione”. Il sistema funziona in base ai colori: il rosso segna le aree in cui ci sono molte persone e il verde e il giallo contrassegnano le aree che sono state relativamente sgomberate dai residenti.

Le fonti che hanno parlato con +972 e Local Call hanno descritto un sistema simile per il calcolo dei danni collaterali, che è stato utilizzato per decidere se bombardare un edificio a Gaza. Hanno detto che il software ha calcolato il numero di civili che risiedevano in ogni casa prima della guerra – valutando le dimensioni dell’edificio e rivedendo l’elenco dei residenti – e poi ha ridotto quei numeri della percentuale di residenti che “presumibilmente” hanno evacuato il quartiere.



Per fare un esempio, se l’esercito stimasse che la metà dei residenti di un quartiere se ne è andata, il programma conterebbe una casa che di solito aveva 10 residenti come una casa contenente cinque persone. Per risparmiare tempo, hanno detto le fonti, l’esercito non ha sorvegliato le case per controllare quante persone ci vivessero effettivamente, come ha fatto nelle operazioni precedenti, per scoprire se la stima del programma fosse effettivamente accurata.



“Questo modello non era collegato alla realtà”, ha affermato una fonte. “Non c’era alcun collegamento tra coloro che erano in casa ora, durante la guerra, e coloro che erano elencati come residenti lì prima della guerra. [In un’occasione] abbiamo bombardato una casa senza sapere che c’erano diverse famiglie all’interno, nascoste insieme”.



La fonte ha detto che, sebbene l’esercito sapesse che tali errori potevano verificarsi, questo modello impreciso è stato comunque adottato, perché era più veloce. In quanto tale, ha detto la fonte, “il calcolo dei danni collaterali è stato completamente automatico e statistico”, producendo anche cifre che non erano numeri interi.

FASE 6: BOMBARDAMENTO DI UNA CASA DI FAMIGLIA

“Hai ucciso una famiglia senza motivo”

Le fonti che hanno parlato con +972 e Local Call hanno spiegato che a volte c’era un divario sostanziale tra il momento in cui i sistemi di tracciamento come Where’s Daddy? ha allertato un ufficiale che un bersaglio era entrato nella loro casa e l’attentato stesso, portando all’uccisione di intere famiglie anche senza colpire l’obiettivo dell’esercito. “Mi è successo molte volte che abbiamo attaccato una casa, ma la persona non era nemmeno in casa”, ha detto una fonte. “Il risultato è che hai ucciso una famiglia senza motivo”.



Tre fonti dell’intelligence hanno detto a +972 e Local Call di aver assistito a un incidente in cui l’esercito israeliano ha bombardato la casa privata di una famiglia, e in seguito si è scoperto che l’obiettivo dell’assassinio non era nemmeno all’interno della casa, dal momento che non sono state condotte ulteriori verifiche in tempo reale.



“A volte [l’obiettivo] era a casa prima, e poi di notte andava a dormire da qualche altra parte, diciamo sottoterra, e tu non lo sapevi”, ha detto una delle fonti. “Ci sono momenti in cui ricontrolli la posizione, e ci sono momenti in cui dici semplicemente: ‘Ok, era in casa nelle ultime ore, quindi puoi semplicemente bombardare’”.



Un’altra fonte ha descritto un incidente simile che lo ha colpito e gli ha fatto desiderare di essere intervistato per questa indagine. “Abbiamo capito che l’obiettivo era a casa alle 8 di sera. Alla fine, l’aviazione ha bombardato la casa alle 3 del mattino. Poi abbiamo scoperto che era riuscito a trasferirsi in un’altra casa con la sua famiglia. C’erano altre due famiglie con bambini nell’edificio che abbiamo bombardato”.



Nelle precedenti guerre a Gaza, dopo l’assassinio di obiettivi umani, l’intelligence israeliana avrebbe effettuato procedure di valutazione dei danni delle bombe (BDA) – un controllo di routine post-attacco per vedere se l’alto comandante è stato ucciso e quanti civili sono stati uccisi insieme a lui. Come rivelato in una precedente indagine di +972 e Local Call, ciò ha comportato l’ascolto delle telefonate dei parenti che hanno perso i loro cari.

Nella guerra attuale, tuttavia, almeno per quanto riguarda i militanti minori contrassegnati con l’intelligenza artificiale, le fonti dicono che questa procedura è stata abolita per risparmiare tempo. Le fonti hanno detto di non sapere quanti civili siano stati effettivamente uccisi in ogni attacco, e per i sospetti operativi di basso rango di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese contrassegnati dall’intelligenza artificiale AI, non sapevano nemmeno se l’obiettivo stesso fosse stato ucciso.

* Tratto da +972 Magazine. Yuval Abraham è un giornalista e regista con sede a Gerusalemme.

