Il Medio Oriente è una linea di faglia tra l’imperialismo e il nuovo mondo

Le videoregistrazioni con tutti gli interventi dell’iniziativa di Roma del 23 febbraio scorso su “Medio Oriente: linea di faglia tra imperialismo e nuovo mondo”.

A Roma al Nuovo Cinema Aquila abbiamo discusso dei cambiamenti che hanno sconvolto il Medio Oriente in questi sedici mesi e di ciò che questi cambiamenti comportano per la nostra azione internazionalista e solidale in un paese come l’Italia – pienamente complice e integrato nell’area imperialista occidentale.

Una giornata dedicata ai possibili scenari con cui faremo i conti in un’area di prossimità come il Medio Oriente e il Mediterraneo.

Introduzione e interventi di: Said Boumama, Giacomo Marchetti, Bassam Saleh, Giovanni Di Fronzo, Sergio Cararo, Giampietro Simonetto

Qui di seguito le videoregistrazioni pubblicate sul canale YouTube della Rete dei Comunisti

