Elogio del Comunismo del Novecento. Materiali per trasformare la realtà di oggi

E’ finalmente disponibile il volume con gli atti del forum su “Elogio del comunismo nel Novecento” organizzato dalla Rete dei Comunisti e svoltosi a Roma lo scorso ottobre.

Per molti versi il forum ha colto molti di sorpresa, per altri ha avuto il pregio di rimettere in campo sia una proposta di ricerca critica sull’esperienza storica che ha prodotto la maggiore spinta all’emancipazione dell’umanità, sia la pertinenza dell’ipotesi di trasformazione socialista di fronte ai danni che il sistema capitalista sta riproducendo nel XXI Secolo.

Il volume (480 pagine) contiene le quasi trenta tra relazioni e contributi di studiosi e militanti comunisti di diverse esperienze, i quali nelle quattro sessioni di discussione del forum hanno provato a sottolineare i punti di forza e le contraddizioni con cui il movimento comunista e le esperienze socialiste hanno tentato un primo assalto al cielo nel corso del Novecento.

Si tratta dunque di un contributo ponderoso ad un dibattito rimosso da troppo tempo e che restituisce alle nuove generazioni di militanti e studiosi comunisti dei materiali indispensabili per tenere aperta la prospettiva della trasformazione rivoluzionaria della realtà in cui viviamo e agiamo politicamente.

Chi fosse interessato ad averne delle copie o ad organizzare presentazioni e dibattiti nella propria città può scrivere a retedeicomunisti@gmail.com oppure a contropiano@gmail.com.

Qui di seguito il sommario del volume:

Introduzione: La grande rimozione (Mauro Casadio)

I. Prima della Seconda Guerra Mondiale: l’assalto al cielo (Giacomo Marchetti)

I bolscevichi e la rivoluzione bolscevica (Paolo Favilli)

La rivoluzione economica sovietica (Vladimiro Giacché)

Togliatti, i comunisti italiani e le lotte per la pace (Alexander Höbel)

Cosa fare con le ceneri di Lenin e del comunismo del XX secolo? Riflessioni sulla rivoluzione cento anni dopo (Joan Tafalla)

Lenin e la lotta dei popoli coloniali (Salvatore Tinè)

II. Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nuove rivoluzioni, conquiste operaie e movimenti di liberazione dei paesi in via di sviluppo (Sergio Cararo)

Gli errori idealisti nella spiegazione della storia del movimento comunista (Saïd Bouamama)

Problemi e limiti del movimento comunista internazionale nel II dopoguerra (Andrea Catone)

Donne comuniste: l’eredità di una grande storia del ’900 (Ada Donno)

Eurocomunismo: uno strumento di cooptazione dei sindacati (George Mavrikos)

L’Ottobre passato e l’Ottobre futuro (Vijay Prashad)

III. La regressione del movimento comunista e la controffensiva capitalista (Valter Lorenzi)

I marxisti oltre Marx: L’eurocomunismo e le basi teoriche della separazione tra classe e partito (Gianmaria Brunazzi)

Luoghi comuni e narrazioni fuorvianti sulla caduta del Socialismo in URSS e nell’Est europeo (Giorgio Cremaschi)

Il fallimento del comunismo (Franco Russo)

IV. Riemergono le contraddizioni accumulate dalla supremazia del capitalismo “La Storia non è finita” (Michele Franco)

Il ruolo dei comunisti nella lotta antimperialista dalla decolonizzazione al multipolarismo (Leonardo Bargigli)

L’America Latina nelle nuove sfide globali (Atilio Boròn)

La guerra permanente: la risposta delle classi dominanti statunitensi al proprio declino (Paolo Ferrero)

Ripensare la transizione al socialismo superando i dogmi del marxismo occidentale (Carlo Formenti)

Ascesa e caratteristiche del totalitarismo liberale (Alessandro Pascale)

Per una prospettiva ecologica (Federico Scirchio)

Il fallimento dell’Unione Europea come comunità progressiva e socialmente solidale (Bruno Steri)

Problemi della transizione al socialismo nella Nuestra America Indio-Africana (Luciano Vasapollo)

V. Fuori sessione

Il linguaggio nella cassetta degli attrezzi comunista (Giorgio Casacchia)

Crisi della struttura capitalista e della sovrastruttura democratica (Genova City Strike)

Conclusioni Mauro Casadio

Appendice: Una storia da rivendicare: schegge di immagini .

