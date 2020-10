Una “morbosa” Internazionale/2. La religione come bazooka (seconda puntata)

L’FBI alcuni giorni fa pare abbia sventato un serio progetto per sequestrare la governatrice democratica del Michigan, Gretchen Whitmer (avversaria quindi dei repubblicani di D. Trump). “Prendiamo la fottuta governatrice. Prendiamo la puttana. Perché adesso lo facciamo amico. Siamo pronti”. Questo pare abbia detto Adam Fox, miliziano bianco a capo di un gruppo dal nome Wolverine Watchmen.

In una recente audizione del direttore del Fbi – Christopher Wray – presso il Comitato per la sicurezza interna della Camera, questi ha ammesso che la più grave minaccia per gli Usa in questo momento è «l’estremismo razziale violento».

Queste milizie non sono altro che una versione off-line dei complottisti psicopatici come Qanon. L’acronimo QAnon ha invaso i social media convincendo i propri adepti – oltre ad una quantità di sprovveduti – che Joe Biden (candidato alla presidenza USA da parte del partito democratico) è il capo di un complotto mondiale di pedofili!

I social media li hanno recentemente oscurati poiché rappresentano una deriva e tendenza “complottista”.

QAnon e le sue argomentazioni complottiste (nelle quali si affaccia qua e là anche lo zampino del “diavolo”) ha caratteristiche e funzioni molto utili nel far compiere agli Stati Uniti un “salto indietro” nella storia. Un salto indietro alimentatosi anche grazie alle teorie di complotto (dall’omicidio di J.F.K alle “torri gemelle dell’11/9/2001) ben presenti nello scenario e nel dibattito politico statunitense.

Ma QAnon è una “setta complottista”. Chi è curioso può consultare questo link “QAnon unica religione? – https://www.valigiablu.it/qanon-teoria-complotto-trump/ – nel quale è sufficientemente spiegata la funzione di certe associazioni ritenute impropriamente “sette”.

E’ un cosa molto diversa dal “neopentacostalismo”, in quanto essa consiste nella tendenza “mistica” dedita soprattutto a pratiche complottiste e tese a “esorcizzare” pratiche e figure caratterizzate da “satanismo pedopornografico”; una pratica della quale sarebbero promotori e adepti la gran parte dei sostenitori antiTrump – soprattutto comunisti, socialisti e omosessuali – indicati e denunciati come nei “social” e diffusi nel mondo virtuale.

In Italia, e non solo, questi ambiti si accompagnano con settori della destra estrema e settori di fondamentalismo cattolico.

Sul problema dell’affermazione del 2° emendamento della Costituzione statunitense (quello che legittima il possesso delle armi) c’è da notare che – secondo stime piuttosto datate ma veritiere e passibili di crescita numerica – si parla di 60mila membri di gruppi ispirati da questa visione (276 milizie bianche) e sparsi in tutto il paese, particolarmente in Arizona, Michigan, Missouri, Ohio.

Alcuni di essi si chiamano Three Percenters, dal numero dei coloni che si dice, brandì le armi contro l’Inghilterra; oppure Oath Keepers, tutti ex poliziotti che giurano di “difendere la costituzione contro tutti i nemici interni ed esterni”.

Notare bene che la dotazione di armi possedute da civili statunitensi, ha avuto una forte impennata con l’avvento del trumpismo passando da: 380mila nel 2003 a 633mila nel 2008 fino a 2,3 milioni di AR-15 (fucile mitragliatore d’assalto); è questa l’ultima stima del 2016, anno del decollo del trumpismo. Non ne sono più scesi!

Nel ventre della “bestia”!

In attesa dell’appuntamento elettorale negli Stati Uniti del 3 novembre prossimo credo sia molto utile dare uno sguardo al “ventre profondo della bestia” (from the deep belly of the beast!).

Balza agli occhi di osservatori meno sprovveduti la presenza di una deriva mistica e oscurantista di tipo medievale!

Una deriva non più di stampo cattolico-cristiano; piuttosto una strategia “neopentecostale” (evangelismo radicale); strategia che forse potrà anche somigliare ad una possibile risposta al fondamentalismo islamico, invocando una specie di “neocrociata del 3° millennio” per “liberare” popoli resi schiavi e vittime dal fondamentalismo islamico e dalla ricomparsa di un “comunismo totalitario”!

Contropiano è distante anni luce dalle tendenze o pratiche “complottiste” e cospirazioniste; tutt’altro. Questa prima e parziale inchiesta si poggia su uno scenario che può anche risultare debole, nascosto o camuffato da un recente e contraddittorio passato.

Una storia che ancora poggia sul riconoscimento internazionale riconosciuto agli Stati Uniti come essa sia ancora la maggiore democrazia liberale presente nella storia moderna.

Una postmodernità che sta ora svelandosi – negli Usa e in altri luoghi – in tutta la sua contradditorietà esprimendo e diffondendo nel presente – con notevole “potenza” e forza massmediatica una deriva mistica e religiosa.

Deriva alla quale hanno notevolmente beneficiato e contribuito, tra l’altro, l’elezione di candidati reazionari e conservatori alla presidenza di nazioni d’importanza strategica come Donald Trump negli Usa e Jair Bolsonaro in Brasile.

Stranamente (?) queste due elezioni hanno avuto un notevole sostegno e supporto di sètte religiose; lobby capitaliste, speculative, finanziarie e affaristiche; chiese “evangeliche”; sette mistiche presenti e cresciute in questi Stati; clan “esoterici” (questi sì complottisti) come il neo acquisto massmediatico di QAnon.

Le Monde Diplomatique dedica a questo un’inchiesta dal titolo: “Internazionale reazionaria” sulla tendenza sia “evangelica” sia “complottista” di QAnon.

Coloro che vengono comunemente definiti “evangelisti”, in realtà negli Stati Uniti e oltre sono denominati “pentecostali” (la dottrina pentecostale nasce negli Stati Uniti fin dal lontano 1910) ovvero nati da un’interpretazione della religione cristiana – e dalle sue varie articolazioni eretiche e dottrinali – soprattutto sulla funzione dello Spirito Santo e della Pentecoste come momento: “d’inizio di una nuova vita attraverso una conversione personale passante per un secondo battesimo”.

Questa pratica religiosa ha ripreso vigore attraverso una seconda ondata negli anni ’60 assumendo la forma di “neopentecostalismo”!

Tale neo-teoria arriva al punto di affermare: 1) teologia della prosperità (con la fede si raggiunge il benessere economico); 2) la ricchezza è presentata come un segno di salute spirituale e non può essere condannata; 3) la povertà è descritta come punizione divina!!

Queste sètte che si rivelano come vere e proprie società economiche richiedono e impongono ai loro adepti donazioni cospicue per “sanare ferite, favorire guarigioni e risolvere problemi personali”. E’ emblematico il fatto che di tanto in tanto questo mondo sia macchiato da clamorosi scandali finanziari e morali .

La questione dell’evangelismo (o meglio del pentecostalismo) sta sempre più espandendo i suoi confini e i suoi orizzonti religiosi, etici e morali al punto che condiziona pesantemente anche alcune scadenze elettorali o politiche come quelle ultime per l’elezione della Presidenza alla Repubblica in alcune nazioni (es. Trump negli USA e Bolsonaro in Brasile)

Espansione della dottrina evangelica

Queste nuove tendenze non solo interesseranno alcuni aspetti degli equilibri internazionali ma, piuttosto, si rendono molto utili e pratici per riequilibrare il ruolo del Vaticano e del suo Papa Bergoglio il quale sta elaborando una sua specifica teoria che definirei: “neofrancescanesimo”.

Queste operazioni di contrasto con la Chiesa Cattolica di Roma, non sono però recenti, né ascrivibili al solo mandato di Trump o circoscritte contro il pontificato di Papa Francesco. Sono iniziate nel momento in cui il Vaticano, una volta finita la Guerra Fredda, ha cominciato a criticare gli “eccessi” del liberismo, gli interventi militari degli Usa o le politiche indifferenti alle popolazioni povere sia all’interno degli Stati a capitalismo avanzato sia in Africa o nell’America Latina.

Si tratta di regioni e aree del mondo nelle quali è presente da lungo tempo un’eredità “cattolica” messa ora in crisi dalla preponderanza ideologica dell’evangelismo.

In rete esiste una gran quantità d’informazioni e notizie (non fake news) le quali spiegano con sufficienza la pervasività e la crescita esponenziale di tale pratiche “neodottrinarie” (classiche o meno) fino ad arrivare alla nuova fase del pontificato di papa Bergoglio che potremmo definire “neofrancescanesimo”-

Dal Brasile al Messico passando per la Corea del Sud e la Nìgeria queste realtà sono in crescita.



L’evangelizzazione cristiana – una corrente del protestantesimo – raggiunge in questo periodo circa 660 milioni di fedeli crescendo in modo vertiginoso.

All’inizio del XX secolo, il 94 % della popolazione del Sud America era cattolica; solo l’1 % degli abitanti del continente affermava di essere protestante. Oggi i protestanti sono il 20 %, mentre la percentuale di fedeli al Vaticano è scesa al 69 %.

In Messico, da oltre 40 anni, dinamiche ultraconservatrici stanno via via trasformando il mondo protestatente, influenzandone l’approccio alle questioni sociali, economiche, diplomatiche.

In Brasile, nel 1970, il 92% degli abitanti si dichiarava cattolico; erano solo il 64% nel 2010.

Di queste “ defezioni ” hanno beneficiato le tante Chiese evangeliche, in particolare pentecostali, che proliferano in questo Paese.

Il candidato alla presidenza nel 2018, Jair Bolsonaro, ha beneficiato del voto del 70 % degli evangelici. I loro undici milioni di voti hanno fatto la differenza con Fernando Haddad, il candidato del Partito dei Lavoratori.

Nel 2016, anche più apertamente dei suoi predecessori repubblicani, Ronald Reagan e George W. Bush, Donald Trump ha corteggiato questo elettorato che ora considera essenziale per la sua rielezione a novembre.

E’ utile riprendere dal mensile “Le Monde Diplomatique” questa dichiarazione di Valdemar Figuerdo: professore brasiliano di scienze politiche e teologia: – nel mirino degli evangelici ci sono il laicismo e il secolarismo … l’obiettivo di molti leader evangelici è …. “tornare indietro contro lo Stato laico, l’autonomia della scienza, l’importanza delle università, il libero pensiero, la condizione delle donne, la questione di genere, i diritti delle minoranze, Si tratta di gruppi medievali nel senso deteriore del termine … non abbiamo più a che fare con una discussione tra conservatori e progressisti in un contesto democratico. Dal momento in cui lo slogan del governo è “Dio sopra ogni cosa”, tutto viene rimesso in discussione

Contropiano da tempo monitora questi fenomeni morbosi e continuerà a farlo soprattutto perché in questi chiaroscuri dell’interregno del passaggio da una fase storica all’altra, ci troveremo a farci i conti. Il sistema economico, politico, ideologico che ha fatto egemonia dal dopoguerra a qualche anno fa è dentro una crisi sistemica e di civiltà. Ma non accetterà di piegarsi ad alternative di sistema senza combattere con ogni mezzo.

vedi : la prima puntata

18 Ottobre 2020