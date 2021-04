Non abbiamo bisogno delle nostre cucine per produrre più vaccini

Un sondaggio tra 77 epidemiologi di 28 paesi, condotto da The People’s Vaccine Alliance, mostra che due terzi di loro credono che abbiamo al massimo un anno prima che il coronavirus cambi al punto che la maggior parte dei vaccini di prima generazione perda d’efficacia e che, quindi, saranno necessari nuovi vaccini. Di fronte alle varianti, bisogna agire ancor più rapidamente.

In molti paesi, tuttavia, non c’è quasi nessun vaccino disponibile. Eppure, in tutto il mondo, gran parte della capacità produttiva rimane inutilizzata, ma questa può essere attivata in tempi rapidi. Basterebbe condividere la tecnologia e permettere a più aziende di produrre un vaccino, eliminando i brevetti e rendendo il vaccino un bene pubblico.

Lo scrive Marc Botenga, eurodeputato del Parti du Travail de Belgique (PTB), nell’articolo pubblicato dal settimanale belga Le Vif , nel quale analizza le possibilità di attivare la capacità produttiva inutilizzata finora per accelerare nella produzione dei vaccini.

Ovviamente, è necessario sviluppare un paradigma diverso da quello utilizzato finora dalla Commissione europea, la quale ha deciso di affidarsi ciecamente al “massimo sforzo” delle multinazionali di Big Pharma, lasciando decidere a queste tempi, modalità e prezzo della consegna dei vaccini, subordinando la salute pubblica di milioni di persone ai loro profitti.

È essenziale togliere i brevetti e condividere le tecnologie. Nessuna singola azienda può soddisfare l’enorme domanda di oggi. I brevetti non sono stati progettati per essere utilizzati in emergenze globali come guerre o pandemie, lo si legge nella prestigiosa rivista scientifica Nature .

Inoltre, nessuna impresa è pressata per produrre più rapidamente: “In questo momento, non ci sono discussioni in corso per impostare una produzione locale aggiuntiva di questo vaccino”, ha detto in modo laconico una portavoce della Pfizer a metà marzo. Il gigante farmaceutico statunitense sta considerando ulteriori siti di produzione al di fuori degli Stati Uniti e dell’Europa solo “dopo la fase pandemica”.

In questo modo, l’azienda sta di fatto contribuendo a mantenere una carenza artificiale di vaccini. Il dibattito sui brevetti, nel frattempo, si estende ora fino alla Casa Bianca . Solo le istituzioni europee rimangono sorde.

In Belgio, il ministro socialista Frank Vandenbroucke ha considerato che questo “ non risolverà le questioni scottanti immediate ” perché, dopo tutto, non possiamo produrre vaccini “ da soli nella nostra cucina ”.

La buona notizia è che non avremo bisogno della nostra cucina. In tutto il mondo, un sacco di capacità produttiva resta inutilizzata. Questa può essere attivata in un tempo relativamente breve.

Attivare le capacità di produzione esistenti

Gli economisti Joseph Stiglitz e Michael Spence sono categorici: secondo questi due premi Nobel, non ci dovrebbe essere alcuna carenza di vaccini. Si stima una capacità di produzione di 9,72 miliardi di dosi per il 2021 nei soli Stati Uniti, India e Cina.

Secondo le stime di Oxfam, per la produzione di vaccini approvati contro il Covid-19, solo il 43% della capacità produttiva globale di vaccini è attualmente utilizzata. Queste cifre sono impressionanti, ma potrebbero anche essere una sottostima.

La Commissione europea ha rapidamente identificato 300 aziende europee che possono contribuire in vari modi. L’agenzia americana Associated Press ha identificato fabbriche in tre diversi continenti che potrebbero iniziare a produrre centinaia di milioni di vaccini Covid-19.

In Bangladesh, Incepta ha portato attrezzature nuove di zecca dalla Germania. Incepta ha molti anni di esperienza, ma ora opera solo a un quarto della sua capacità. In Sudafrica, Biovac dice che può produrre circa 30 milioni di dosi all’anno. In Danimarca, Bavarian Nordic ha una capacità di oltre 200 milioni di dosi.

La società canadese Biolyse Pharma ha presentato una domanda di licenza a Johnson & Johnson all’inizio di marzo 2021 per produrre una versione generica del suo vaccino. Può produrre due milioni di dosi al mese. Anche l’Institut Pasteur in Senegal e Vacsera in Egitto potrebbero essere utilizzati per produrre vaccini a RNA messaggero . Oxfam riferisce di produttori in India e Cina con un grande potenziale per la produzione di vaccini a RNA messaggero.

In breve, la capacità di produzione esiste, e gli esperti della International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) e della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) notano che c’è una grande capacità di bioreattori disponibili per la produzione di vaccini a vettore virale e sub-unità.

Appena l’1-5% di questa capacità sarebbe sufficiente a fornire abbastanza materia prima per questi vaccini, limitando così l’impatto sulla produzione di altri prodotti sanitari.

Inoltre, i giganti tradizionali dei vaccini, come GSK, Sanofi e Merck, non sono ancora coinvolti al massimo delle loro capacità. Secondo alcune previsioni , produrranno insieme poco più di 225 milioni di vaccini nel 2021, il che sarebbe sufficiente per appena l’1,5% della popolazione mondiale. Eppure GSK/Sanofi erano pronti a produrre più di un miliardo di dosi del proprio vaccino. Merck era anche pronta a produrre centinaia di milioni di dosi dei propri candidati vaccini.

Prima del coronavirus, producevano insieme la maggior parte dei 3,5-5,5 miliardi di vaccini nel mondo. Quindi c’è ancora molta capacità produttiva potenziale che può essere attivata a breve termine.

Questo si può fare rapidamente

L’industria farmaceutica ama dire che ci possono volere anni per costruire capacità. Forse, ma l’attuale capacità di produzione è stata costruita ad un ritmo assolutamente record. Un anno fa, i vaccini Covid-19 non esistevano nemmeno. Per i vaccini a RNA messaggero, non c’era nemmeno la capacità di produzione industriale. BioNTech e Moderna non avevano mai prodotto un vaccino commerciale prima.

La chiave è il trasferimento di tecnologia e know-how. Una ricerca della ONG Knowledge Ecology International (KEI), basata su 70 progetti in corso, mostra che la produzione può essere lanciata in genere entro un massimo di sei mesi. Questo vale per tutte le piattaforme. La società svizzera Lonza ha concluso un accordo con Moderna il 1° maggio 2020. Era previsto che la produzione potesse iniziare già un mese dopo il trasferimento della tecnologia. Knowledge Ecology International cita la società tedesca Rentschler Biopharma SE, che ha firmato un accordo con CureVac nel novembre 2020 e stava già sviluppando capacità di produzione tre mesi dopo.

L’azienda bangladese Incepta afferma che può produrre immediatamente 500.000 dosi all’anno, preferibilmente vaccini a sub-unità o a RNA messaggero. L’argentina mAbxience ha iniziato la produzione del vaccino a vettore virale di AstraZeneca tre mesi dopo il trasferimento di tecnologia. Gli esempi brasiliani del Fiocruz Biomedical Centre (AstraZeneca) e del Butantan Biomedical Institute (Sinovac) mostrano che nuove unità di produzione possono essere messe in campo rapidamente anche altrove.

Sfruttare le nuove tecnologie

Alain Alsahani di Médecins Sans Frontières (MSF) crede che l’RNA messaggero potrebbe portare ad un vero cambiamento di paradigma. Per i vaccini a vettore virale come quello di AstraZeneca, il vaccino viene prodotto biologicamente in grandi vasche, bioreattori in cui vengono coltivate le cellule necessarie. Tuttavia, queste cellule sono molto sensibili: un piccolo disturbo e la produzione si trasforma in un liquame .

Al contrario, implementare i processi chimici della tecnologia dell’RNA messaggero su larga scala sarebbe più facile e offrirebbe anche una maggiore flessibilità per il futuro, per adattarsi alle varianti del coronavirus per esempio. La fase di produzione del confezionamento dell’RNA in nanoparticelle lipidiche (LNPs) richiede certamente un know-how specializzato. Questo know-how rimane altamente concentrato e la capacità di produzione è limitata.

Ma la stessa Pfizer sta dimostrando che anche qui il trasferimento di tecnologia è possibile. È stata l’austriaca Polymun Scientific , per esempio, a sviluppare la tecnologia e a trasferirla a Pfizer. Si presume che Lonza stia eseguendo questo processo per Moderna. La rivista Nature nota che le autorità potrebbero già aver costretto le aziende chimiche a produrre più materie prime per il vaccino.

Ora il nuovo incubatore europeo HERA può giocare un ruolo a riguardo. Questo nuovo partenariato pubblico-privato avviato dalla Commissione europea mira ad affrontare i potenziali colli di bottiglia della produzione, non solo mappando la capacità esistente, ma anche sostenendo la rapida creazione di nuove capacità di produzione. Modellato sulla BARDA, l’autorità pubblica statunitense per la ricerca biomedica, l’obiettivo sarebbe quello di garantire una gestione rapida e centralizzata dell’intera catena. In confronto, gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione Warp Speed, che ha investito in questi materiali, già nell’aprile 2020.

Un razzo a tre stadi per più vaccini

Attualmente, il modo principale per aumentare la capacità di produzione è attraverso la distorsione di accordi bilaterali tra aziende. I titolari di brevetti negoziano e concludono accordi di produzione uno per uno con altre aziende selezionate, che possono poi gradualmente iniziare la produzione.

Le compagnie farmaceutiche come Pfizer, Moderna o AstraZeneca tirano i fili e determinano cosa viene prodotto, dove, in che quantità, quando e a che prezzo. Questo processo è lento e inefficiente.

Con un razzo a tre stadi, la Commissione europea e gli Stati membri possono prendere l’iniziativa e rendere il vaccino Covid-19 un bene pubblico accessibile a tutti. Prima di tutto, i brevetti e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale sul vaccino e sulle medicine contro il coronavirus devono essere eliminati.

Ecco perché ora dobbiamo sostenere la richiesta dell’India e del Sudafrica all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) di togliere il brevetto sul Covid-19.

Questa sospensione generale dei brevetti fornirebbe certezza giuridica ai richiedenti per lo sviluppo e la fabbricazione di vaccini, poiché questi vaccini sono spesso soggetti a diversi diritti di proprietà intellettuale. Sosteniamo anche questi principi con l’ iniziativa civica europea #NoProfitOnPandemic. Inoltre, a livello nazionale, la possibilità di licenze obbligatorie dovrebbe essere riservata.

In secondo luogo, le conoscenze e le tecnologie devono essere ampiamente condivise. Il COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) creato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è uno strumento ideale. Purtroppo, la partecipazione al C-TAP è stata finora volontaria, quindi nessun produttore di vaccini ha condiviso la sua tecnologia.

Anche qui, le autorità hanno un ruolo importante da svolgere. La Commissione europea dovrebbe usare i progetti proposti per sostenere un ampio trasferimento di tecnologia, sia all’interno della task force per la produzione industriale su larga scala che nell’incubatore HERA.

Infine, la capacità di produzione disponibile deve essere convertita e utilizzata il più rapidamente possibile. Invece dell’approccio frammentato di oggi, dove ogni azienda fa i propri accordi bilaterali con i subappaltatori, ci dovrebbe essere un coordinamento più centralizzato, come abbiamo visto negli Stati Uniti con l’operazione Warp Speed.

Con un approccio sovranazionale, sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, diverse aziende di tutto il mondo possono essere integrate nelle varie fasi del processo produttivo.

Questo assicura il massimo impatto delle nuove risorse che dovrebbero essere utilizzate per eliminare i colli di bottiglia della produzione e promuovere la cooperazione tra le aziende. L’iniziativa europea HERA dovrebbe servire a sostenere questa dinamica. Chi dice che eliminare i brevetti non risolverà tutto ha ragione. Ma è un primo passo necessario. Prima agiamo, prima ne usciremo.

* eurodeputato del Parti du Travail de Belgique (PTB)



