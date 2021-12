Gestione della pandemia. Che almeno Draghi e compagnia chiedano scusa

Un sistema che dopo due anni di pandemia non può fare tamponi gratis a tutti, che è incapace di fare il tracciamento e che non ha ancora medici, infermieri, personale a sufficienza.

Che non ha fatto niente per rendere più sicure le scuole, il lavoro, i trasporti e che per questo ora cambia le regole della quarantena, sennò si ferma tutto, è un sistema marcio con una classe politica indecente.

Dopo due anni sono tutti colpevoli di non aver fatto davvero nulla per cambiare, dal governo centrale a quelli regionali, come quello della ricca Lombardia che va in crisi per 3,5 milioni di tamponi, quando a Xian in Cina per 50 contagi hanno fatto 13 milioni di tamponi in pochi giorni.

Poi tutti i governanti si giustificano con quello che è diventato il loro motto “siamo stati presi alla sprovvista”

Draghi e compagnia nazionale e regionale chiedano scusa, almeno.

(Nella foto la fila per i tamponi all’hub di Brescia)

