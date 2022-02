Noi non applaudiamo Draghi e i guerrafondai

Questi i punti fondamentali del discorso di guerra di Draghi al Parlamento:

“3400 soldati coinvolti nella guerra.

Sanzioni che faranno male a noi.

Ritorno al nucleare.

Fedeltà assoluta alla NATO.

Noi siamo l’ordine mondiale. “

Gli ha fatto eco, Letta con l’elmetto, che ha chiesto addirittura di inviare sostegni militari italiani alla guerra. Un discorso vergognoso incostituzionale che manifesta come oggi il PD sia il peggio.

Per tutti quelli in malafede ribadiamo che non stiamo con la guerra di Putin, siamo con tutto il nostro impegno CONTRO questa unità nazionale guerrafondaia.

No alla guerra, no al coinvolgimento italiano nella guerra, no alle armi nucleari, no alla NATO.

Noi non ci arruoliamo!

26 Febbraio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO