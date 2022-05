Shireen Abu Akleh: un indagine indipendente e internazionale deve svolgersi sulla sua uccisione

La morte di Shireen Abu Akleh potrebbe rivelarsi un evento fondamentale nella reputazione globale di Israele e, forse, anche nella sua politica interna. L’uccisione della giornalista palestinese-americana di alto profilo, che ha lavorato per Al Jazeera coprendo Israele e la Cisgiordania occupata, è stata ampiamente condannata a livello regionale e internazionale.

Le implicazioni della sua morte a Jenin lo scorso mercoledì sono potenzialmente di vasta portata: in particolare, l’Autorità Palestinese (AP) chiede che le circostanze siano indagate dalla Corte penale internazionale (CPI) dell’Aia, che sta già esaminando possibili crimini di guerra israeliani.

Una coraggiosa gerosolimitana cristiana è stata uccisa

Shireen Abu Akleh è stata colpita alla testa da un proiettile durante uno scontro a fuoco tra forze israeliane e palestinesi. Le forze israeliane stavano operando nel campo profughi di Jenin e in altre aree della Cisgiordania per arrestare “sospetti terroristi”, hanno detto i militari. Secondo l’esercito, durante il raid i militanti hanno aperto il fuoco contro le forze israeliane e hanno lanciato contro di loro esplosivi, prima che i soldati rispondessero al fuoco.

Una cristiana gerosolimitana, di 51 anni, Abu Akleh era ben attrezzata per riferire su uno dei conflitti più tossici e divisivi del mondo. Dopo essere entrata a far parte di Al Jazeera nel 1997 (un anno dopo la sua fondazione) come una delle prime corrispondenti sul campo della rete, ha acquisito una reputazione di coraggio, professionalità e una stretta aderenza ai fatti. La sua voce, hanno detto i colleghi, era “forte e calmante”.

Al Jazeera, con sede a Doha, ha da tempo dato priorità all’occupazione israeliana, giunta al suo 55° anno. Al Jazeera, a differenza di molti altri canali televisivi arabi, ha anche un canale in lingua inglese, rafforzando la sua influenza globale.

È possibile un’indagine indipendente?

La morte di Shireen è stata condannata da Stati Uniti, Unione Europea, Nazioni Unite, Turchia e Qatar. Tutti hanno chiesto un’indagine indipendente, ma Israele preferisce chiaramente un’indagine congiunta condotta da lui stesso e dall’Autorità Palestinese.

Israele si è rivolto all’Autorità Palestinese chiedendo di ottenere il proiettile rimosso dal corpo di Abu Akleh al fine di condurre test forensi e determinare la fonte del fuoco che l’ha uccisa. L’ufficio del Coordinatore israeliano delle attività di governo nei territori, l’organo di governo ufficiale di Israele in Cisgiordania, si è offerto di avere rappresentanti dell’AP e degli Stati Uniti presenti nel corso dell’esame.

Ma il giorno dopo essere stata uccisa, l’Autorità Palestinese ha tenuto una funzione commemorativa per lei nella sede di Ramallah, dove il presidente Mahmoud Abbas ha chiesto pubblicamente alla CPI di indagare. “Shireen era una voce di verità, una voce nazionale, che trasmetteva la sofferenza delle madri dei martiri e dei prigionieri, di Gerusalemme e dei campi profughi”, ha detto, aggiungendo: “Come può essere nascosta la verità? Rifiutiamo la cooperazione con gli israeliani nell’indagine. Non ci fidiamo di loro”.

Implicazioni per la politica interna

La cittadinanza americana di Abu Akleh è stata chiaramente un fattore nella condanna di Washington. “Si è tentati di scrivere che, se palestinesi innocenti devono essere uccisi dai soldati israeliani, è meglio che siano famosi e titolari di passaporti statunitensi”, ha commentato Gideon Levy, editorialista del quotidiano liberale Haaretz.[1] “Almeno allora, il Dipartimento di Stato Usa esprimerà un po’ di dispiacere, ma non troppo, per l’uccisione insensata di un suo cittadino da parte dei soldati di uno dei suoi alleati”.

Venerdì a Gerusalemme est, la polizia israeliana ha usato granate assordanti e manganelli per prendere di mira le persone in lutto al funerale di Shireen, innescando un ulteriore attacco di indignazione internazionale contro le autorità israeliane. L’amministrazione Biden ha espresso il suo più duro rimprovero pubblico nei confronti di Israele fino ad oggi. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato che Washington è “profondamente turbata dalle immagini della polizia israeliana che si intromette nel corteo funebre del palestinese americano, Shireen Abu Akleh”, aggiungendo che “ogni famiglia merita di far riposare i propri cari in modo dignitoso e maniera senza ostacoli».

Questo potrebbe lasciare l’ingombrante governo di coalizione di Israele in una posizione imbarazzante. Guidato da Naftali Bennett, il primo ministro di centrodestra è impegnato a “ridurre il conflitto” con i palestinesi piuttosto che fare qualsiasi cosa per risolverlo. Già prima della morte di Shireen, un membro musulmano della coalizione ha espresso preoccupazione per continuare a sostenere Bennett.

Il partito Ra’am, guidato da Mansour Abbas, era a disagio nel rimanere al potere dopo la risposta del governo alla recente ondata di attacchi terroristici, in cui sono state uccise 19 persone. Abbas sta correndo un enorme rischio tra le crescenti critiche all’interno del campo arabo-israeliano che lo attacca ogni giorno per essere una sorta di collaboratore nel governo di Bennett. Ma la sua strategia è che raggiungerà obiettivi a lungo termine per i cittadini palestinesi di Israele (21 per cento della popolazione) e, alla fine, sarà ricompensato.

Israele ha ucciso molti giornalisti

Secondo la Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ), almeno 46 giornalisti palestinesi sono stati uccisi da Israele dall’anno 2000 e nessuno è stato ritenuto responsabile. Le indagini israeliane, anche se condotte da giudici e personaggi pubblici, non sono riuscite da tempo a conquistare la fiducia della comunità internazionale, o quella dei palestinesi.

“L’uccisione di Shireen è stato un messaggio al popolo palestinese per cercare di uccidere il nostro spirito”, ha detto Mufaz Jaba, che ha partecipato alla processione commemorativa giovedì scorso a Ramallah.[2] “Invece è il contrario. La sua morte ha contribuito a unire la società palestinese e ha ricordato al mondo quanto sia importante la causa palestinese”.

La soluzione corretta e giusta a questa dolorosa storia – purtroppo ripetuta molte volte, anche se le solite vittime sono molto meno famose – deve essere un’indagine indipendente e internazionale sulla morte di Shireen. In una rara dichiarazione unanime, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha anche chiesto “un’indagine immediata, approfondita, trasparente e imparziale sulla sua uccisione”. I governi occidentali, le organizzazioni giornalistiche e le istituzioni internazionali devono pretendere lo stesso. Se, come ha affermato Israele, Abu Akleh è stata uccisa da colpi di arma da fuoco palestinesi, non ha nulla da temere da quel tipo di inchiesta.

[1] https://www.haaretz.com/…/.premium-the-killing-of…

[2] https://www.theguardian.com/…/shireen-abu-aqleh…

Fonte: Agenzia di stampa (Anadolu)

18 Maggio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO