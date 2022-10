Ma quale manifestazione per la pace!

La manifestazione del PD non è una manifestazione per la pace, ma è a sostegno della guerra alla Russia e della partecipazione dell’Italia alla guerra.

Quelli che dicono che la via della pace passa per la sconfitta militare della Russia e per il rovesciamento di Putin in realtà operano per la terza guerra mondiale.

La sola via della pace è trattare un compromesso tra NATO, UCRAINA e RUSSIA, tra tutti i governi attuali, per quanto puzzino come dice il Papa. Un compromesso che scontenterà i governi ma salverà la vita ai popoli.

Questa è la pace per cui scendere in piazza, il resto è ipocrisia con le parole della neolingua a favore della guerra.