Non mi scuso per la mia opposizione alla guerra

La guerra in Ucraina sta rapidamente degenerando in un orrore più ampio. E da quello che vedo, praticamente nessuno in quest’aula sta facendo qualcosa per impedirlo. Anzi, la maggior parte delle persone sembra essere soddisfatta del fatto che si stia intensificando. E in questo preciso momento, naturalmente, come al solito, la voce è di sfida.

I sostenitori della pace vengono attaccati e messi a tacere, additati come traditori, fantocci di Putin, agenti russi tirapiedi del Cremlino.

Francamente è patetico, e non faccio questo paragone con leggerezza, ma la crudezza e il cinismo di questi insulti provenienti dai partiti mainstream dell’UE potrebbero essere stati scritti da Herman Goring, il quale disse che anche se le persone non vogliono mai la guerra, possono essere portate alla guerra con minacce e calunnie.

Diceva che bastava dire loro che erano stati attaccati, denunciando i pacifisti per mancanza di patriottismo e per aver esposto il loro paese al pericolo. Questo Parlamento dovrebbe vergognarsi di questo dibattito.

Le parole vengono distorte, il significato sovvertito e la verità capovolta. Opporsi all’orribile follia della guerra non è antieuropeo. Non è anti-Ucraina. Non è pro-russo. È buon senso.

La classe operaia europea non ha nulla da guadagnare da questa guerra e tutto da perdere. E trovo ridicolo che coloro che chiedono armi per l’Ucraina non chiedano mai armi per il popolo della Palestina o per il popolo dello Yemen.

A differenza di voi, io mi oppongo a tutte le guerre che voglio fermare. Non mi scuso per questo, e non ho intenzione di essere etichettata come capro espiatorio per questo”.

* Intervento al Parlamento europeo della deputata del Partito Socialista Irlandese

Il video integrale del discorso di Clare Daly è su Twitter

12 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO