Angela Merkel, la sopravvalutata

L’altro ieri si è rivista Angela Merkel che di fronte ai giornalisti ha rivendicato l’acquisto a prezzi bassissimi del gas dalla Russia come una “scelta razionale”.

Dietro le sue parole c’è tutta la pochezza culturale di questa povera casalinga tedesca. La signora, non riesce a capire che le regole delle politiche economiche non sono deterministiche, immutabili e slegate dalle altre politiche che un governante è chiamato a realizzare.

Nel suo lunghissimo mandato è riuscita a creare un sistema di regole che favorivano sfacciatamente i paesi del nord Europa, non scontentavano la Francia, ingrassavano i vassalli polacchi e mandavano in rovina i paesi del sud Europa (italia compresa).

Con il risultato finale, di arricchire in maniera impressionante il suo paese, non solo a scapito dei paesi europei ma anche degli americani che si sono visti invadere di merci tedesche nord europee il loro mercato domestico mandando in rovina le aziende nazionali.

Uno dei grimaldelli fondamentali di questo infernale meccanismo è stato il costo dell’energia bassissimo grazie alla benevolenza russa probabilmente ingolositi da qualche promessa di entrata nell’Europa che conta.

Il risultato finale come ho detto è stato lo sfacciato arricchimento tedesco e l’abnorme peso politico e diplomatico di questo paese nel contesto europeo.

Ma c’era un problema; gli americani. Un paese ormai tecnicamente in rovina, in piedi solo grazie al loro enorme potere militare, diplomatico e monetario. Gli americani hanno sopportato per un decennio, avvertendo che la situazione era insostenibile e che bisognava trovare dei rimedi. Ma dall’Europa egemonizzata da Berlino rispondevano picche: “Le regolen, sono regolen, ja“.

Solo che le regole sono regole puoi dirlo alla Grecia mentre la bullizzi con la ferocia delle SS. Non agli Stati Uniti che hanno 12 Carrier Strike Group in mare, una infinità di basi a terra e migliaia di aerei militari in grado di annichilire qualsiasi paese (o quasi). Oltre naturalmente a capacità diplomatiche certamente superiori a quelle tedesche.

E come hanno reagito gli americani dopo 10 anni di avvertimenti. Hanno rispolverato Otto von Bismark per paradosso: “Conosco molti modi per far uscire dalla tana l’orso russo, nessuno per farcelo rientrare“. E così hanno fatto: hanno provocato la Russia fino ad avere l’invasione dell’Ucraina costringendo così l’Europa ad imporre sanzioni suicide e rompendo quel cordone ombelicale tra Mosca e Berlino.

Rompendo il cordone ombelicale tra Mosca e Berlino. Rompendo il cordone ombelicale – sia chiaro – non solo in maniera politica ma anche fisica.

Per non sbagliarsi hanno fatto anche saltare in aria il gasdotto NorthStream che attraverso il baltico riforniva di gas a basso costo l’enorme apparato produttivo tedesco. Non solo, i paesi dell’Est Europa, utilizzati dalla Germania come serbatoio di manodopera a basso costo per le catene produttive e del valore in cambio dei soldi della EU hanno tradito la Germania e appoggiato appieno Washington.

Rimangono i paesi del Sud Europa, prima l’hanno presa in tasca dai tedeschi, finendo umiliati, bullizzati, depredati e affamati e ora la prendono in tasca dagli americani che si riprendono con gli interessi ciò che era “loro”.

E in tutto questo la Merkel che vede distrutta l’architettura che ha creato in 20 anni senza alcuno scrupolo e che non riesce a farsi una ragione di una cosa ovvia.

L’economia, la politica, la diplomazia, le scienze militari sono tra loro collegate e vengono usate armonicamente per raggiungere degli obbiettivi e dove non esistono regole “fisse”, immutabili nel tempo. E se non lo capisci che non esistono regole fisse tranne ovviamente quella che impone il buon senso presto o tardi arriva qualcuno con un bastone che ti spacca tutte le ossa.

Ma questo una casalinga tedesca con laurea, dottorato e stracazzo in Fisica (dove le regole sono “fisse”) non riesce a concepirlo. Gente che ha simili portati culturali può solo farti finire nei guai neri. Come è avvenuto.

P.S. Almeno non chiamate questa scema “statista”.

