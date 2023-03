Elly Schlein: facciamo chiarezza

Sto leggendo su un po’ di bacheche della mia bolla esaltazione per l’elezione di Schlein a segretaria del PD. Non che mi sorprenda: ci sono alcuni mondi che hanno sempre vissuto nel rapporto col centrosinistra, vuoi per opportunismo individuale, vuoi per la convinzione che l’unico modo per incidere realmente in un paese moderato come l’Italia sia “risignificare” quello spazio.

Si tratta di una tendenza di lungo corso della sinistra italiana – vedi Governi Prodi 1996 e 2006, che hanno contribuito a far sì che le classi popolari ci schifassero e nel momento di crisi guardassero ai 5 Stelle, percepiti come più “alternativi” al sistema di noi -, ma in questi anni il richiamo si fa via via più forte.