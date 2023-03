Napoli a ferro e fuoco. “L’ottima gestione” dell’ordine pubblico di Piantedosi

Pochi giorni fa ai tifosi dell’Eintracht Francoforte viene vietata la trasferta di Champions League al Maradona di Napoli per problemi di ordine pubblico.

Tutti però sapevano che sarebbero arrivati lo stesso a Napoli. E non per andare in giro per musei.

E se lo sapevano tutti, non potevano non saperlo le autorità deputate alla gestione dell’ordine pubblico. Che però hanno lasciato fare.

A partire dal Ministro degli Interni Piantedosi, uno che di ordine pubblico ci deve capire poco visto che era prefetto di Roma all’epoca dell’assalto squadrista alla CGIL.

Il risultato? E’ sotto gli occhi di tutti

