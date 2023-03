Troppi dubbi su quanto è avvenuto a Napoli con i tifosi tedeschi

Mi sto documentando ed informando sulla giornata napoletana in cui i famosi ultras tedeschi , di bergamaschi non si ha notizia, anche definiti fascisti e che marciavano come squadristi a passo d’oca ed a mano alzata secondo la “libera informazione”, si sono materializzati percorrendo 1000km e dove si sono viste cose incredibili sui social ed in TV.

Sui giornali addirittura si è letto di tutto, tutte le notizie ed i filmati fin troppo maneggiati e strumentalizzati secondo le documentazioni video dei fatti nelle ore precedenti e durante tutta la nottata di scontri nella Riviera napoletana. Guerriglia urbana? Si, verace e rabbiosa. Ricordo a tutte e tutti che quella del Francoforte è una delle tifoserie più antifasciste d’Europa, infatti tanti gli adesivi ritrovati ovunque nelle strade percorse napoletane che testimoniano ciò.

La totale vicenda si crea all’andata del match Europeo tra il Francoforte ed il Napoli , in città tedesca i tifosi Partenopei sfilano in corteo scortati dalla Polizia Tedesca , con i propri slogan e cori contro i tifosi “Bergamaschi” , gemellati con i tedeschi del Francoforte fino allo Stadio . È così è tifo.

Succede qualche scontro ma tutto va liscio in Germania e tutti tornano a casa, il grande Napoli di quest’anno porta a casa un grande risultato 2-0 contro il Francoforte, ma soprattutto taglia il percorso ad una promessa Europea e ad una Forte squadra pronta ad entrare ai quarti della Champions del grande business.

In Italia il girone di ritorno, con la trasferta dei tifosi tedeschi prevista a Napoli, una bella cosa. Viene negata dal Ministro degli Interni italiano, inspiegabilmente. Il ricorso al TAR da parte della Società calcistica tedesca conferma l’illecito da parte del Ministro di tale incredibile provvedimento .

A Napoli arrivano comunque i tifosi del Francoforte e poi succede qualsiasi cosa dal punto di vista dell’ordine pubblico .

Si fa arrivare fino in Città un nutrito gruppo di tifosi tedeschi, circa 400 o poco più , per provocazione la società calcistica tedesca gli aveva prenotato addirittura uno dei più belli e stellati alberghi di Napoli, convinti e forti del parere del Tar che affermava l’illegittimità delle decisioni del Ministro, inoltre tale decisione per salvaguardare la libera circolazione dei popoli in Unione Europea che consente anche la visione allo Stadio ed il legittimo tifo e sostegno alla propria Squadra.

I tifosi tedeschi dopo ore di fermo all’hotel Napoletano si stufano , pretendono di seguire la propria squadra, si incamminano a Mergellina per raggiungere lo Stadio scortati dai cordoni della Polizia Italiana. Sarebbero stati più controllabili ed identificabili allo Stadio , invece si fanno deviare con un massiccio dispiegamento di Forze dell’Ordine o Disordine verso il Centro Storico Napoletano, altra situazione illogica da parte di ho comandava .

Piazza del Gesù la metà dei “terribili” Ultras Tedeschi .

Troveranno una Piazza circondata ovunque da centinaia di celerini.

In quella Piazza Napoletana è situata una scuola pubblica da dove e da alcuni filmati video i bambini saranno presi dai genitori per paura dell’alta tensione che si è creata o hanno creato.

Passano ore , gli ultras bevono centinaia di birre in quei locali che da lì a poco saranno oggetto di devastazione .

La situazione è tranquilla a piazza del Gesù ci sono gli ultras, tanta gente di Napoli e tanti turisti, va tutto ok , ma perché quella piazza? La conosciamo tutti è una trappola .

All’improvviso alla celere gli viene ordinato di prepararsi, ai bar e pizzerie che con i tifosi tedeschi fino a quel momento facevano alti guadagni, gli viene ordinato di chiudere, agli stessi ultras gli viene ordinato in modo violento di lasciare bar e pizzerie e sgombrare la piazza su autobus pubblici messi a disposizione, in questi casi si usano i mezzi delle forze dell’ordine e non tali ed impreparati mezzi per servizio d’ordine pubblico .

Succede quindi la scintilla quando arrivano gli ultras napoletani, le forze dell’ordine in mezzo, prenderanno mazzate da parte di entrambe le tifoserie, ci sono video in cui scappano nei portoni a rifugiarsi dall’ira e la rabbia di chi comunque la si vede ha subito una manipolazione politica inadeguata .

Una mala gestione o un piano ben predefinito per creare l’ennesimo decreto sicurezza contro previste mobilitazioni contro il Governo e le sue politiche ? I dubbi sono troppi .

A Napule nisciun è fess!!!

