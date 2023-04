“Ripopolare”, ma in camera&cucina

Se avete letto in passato (in nota al primo commento un mio pezzo recente), sapete che ritengo la vicenda dell’orso “assassino” un episodio paradigmatico, che deve far riflettere quelli di noi che ancora riescono a guardare oltre il “particulare”.

In questo scritto “la prendo alla lontana”, ma per sostenere che certi comportamenti sono proprio scolpiti nel nostro DNA, difficile ma non impossibile estirparli.

Sapete come noi Sapiens abbiamo eliminato i Neanderthal? Con grandi battaglie, clave e mazzate, come ci fan vedere nei film? Assolutamente NO.

I Neanderthal (“N”) erano cacciatori-raccoglitori, avevano bisogno di grandi spazi per vivere e riprodursi, sono sempre stati abbastanza pochi, perché sparsi. Diciamo che popolavano un territorio con bassa intensità, in equilibrio con le altre specie e con la natura, senza alterare l’ecosistema.

Noi Sapiens (S) li abbiamo fatti estinguere con il nostro numero, la densità, l’agricoltura e la pastorizia. I territori per loro sono diventati sempre più esigui, e così il loro numero. Pian piano sono scomparsi, l’ultima colonia in un remoto territorio chiuso nell’Iberia, 40.000 anni fa.

Non erano per nulla stupidi e primitivi come li dipingiamo noialtri: solo che in quel periodo, postglaciale con buone temperature, loro erano meno adatti a competere con noi per territorio e risorse, così li abbiamo estinti prima che progredissero con la loro civiltà. Un peccato non sia arrivata una bella glaciazione o una megaeruzione vulcanica o un gran asteroide, loro più robusti avrebbero prevalso, o perlomeno non sarebbero spariti così presto.

Credo che una civiltà umana originante dai Neanderthal sarebbe stata migliore della nostra: la riproduzione frenetica, le folle, le città-alveare, lo sfruttamento intensivo del territorio non erano nel loro DNA. Pochi di loro si sono incrociati con noi, specie uomo-N con donna-S, dato che i loro uomini erano fisicamente migliori dei nostri, più robusti: ma poca roba, pare che ci siano alcuni punti % del loro DNA nell’attuale uomo moderno, specie in certe zone Europee.

Perché gli N erano gli europei, gli S arrivarono dall’Africa attraverso il medio-oriente (hai capito, “Lollo”? Razza europea: cioè i Neanderthal!).

Poi chissà. Certo, piace pensare che un’altra umanità, meno babbuina e più gorilla, per fare un esempio facilone, avrebbe magari fatto – sì – estinguere altre specie animali con la caccia, ma non invadendo tutto e sottraendo loro lo spazio vitale.

Un orso è cacciatore-raccoglitore, ha bisogno di spazio. Noi colonizziamo tutto il loro territorio, loro si estinguono (così è capitato in Trentino), poi nei fazzoletti di terra rimasti, framezzati da case e strade, pretendiamo di “ripopolare”, portandoci esemplari di orsi che però debbono essere “civilizzati”: non devono riprodursi troppo, devono stare nei territori assegnati da noi, non devono attraversare la strada, non devono venire a raspare nelle nostre immondizie, se scorrazziamo anche nella camera&cucina che abbiamo generosamente assegnato loro, devono abbozzare, sparire, rifugiarsi in soffitta, uscire solo la notte.

Insomma, dei decorativi Yoghi e Bubu per farci sentire tanto ecologici.

Ma non funziona, ahinoi: gli orsi fanno gli orsi. Non sono né buoni, né cattivi: sono orsi.

Credo sarà necessario installare nel loro cervello un bel telecomando, in modo da spostarli, farli ruggire, far fare loro le capriole con una bella app del cellulare. Così avremo orsi tecnologici, automi animali che magari, con un upgrade, potremo tenere nel giardino delle nostre villette, al posto dei nanetti.

Poi, quando ci stufiamo, li mandiamo negli allevamenti in belle gabbiette, un tubicino per drenare la bile, e paceamen.

21 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO