Ucraina. Appello urgente in difesa dei fratelli Kononovic

Dopo già il sequestro illegale, le torture e il processo farsa i fratelli Kononovich, compagni comunisti e antifascisti da sempre in prima linea nella Resistenza dei popoli del Donbass e contro i governi golpisti e antipopolari succedutesi dal 2014 in Ucraina, si trovano nuovamente nel mirino del regime di Zelensky e rischiano di essere assassinati da un momento all’altro.

Come hanno denunciato nel loro ultimo appello, infatti, un noto agente di polizia va ripetutamente annunciando e sollecitando su diversi canali il loro imminente omicidio, rendendo contestualmente pubblica la residenza dove si trovano costretti – senza aver commesso alcun reato, ricordiamo – agli arresti domiciliari.

Una trappola, per citare ancora le loro parole, allestita informalmente dagli apparati di Kjev per far fuori – coerentemente con le politiche antidemocratiche inasprite dal governo in questo anno e mezzo di escalation bellica – due personaggi diventati troppo scomodi, assurti a simbolo anche a livello internazionale dell’opposizione e della costruzione di un’alternativa socialista al regime golpista ucraino.

Proprio le diffuse e determinate campagne internazionali a loro sostegno hanno avuto un ruolo decisivo quando lo scorso ottobre hanno “ottenuto” i domiciliari dopo l’arresto e le torture nei sotterranei dell’SBU nel marzo 2022 e i successivi mesi di arresto “preventivo” senza che di loro circolassero più notizie.

Davanti agli ultimi sconcertanti avvenimenti, non possiamo abbassare la guardia e anzi siamo chiamati a rilanciare con ancora più forza l’iniziativa a difesa della loro vita e delle lotte che con coraggio non hanno mai smesso di portare avanti. Non c’è tempo da perdere, per questo ci rivolgiamo a organizzazioni, realtà e singoli lanciando un appello urgente alla mobilitazione a difesa dei fratelli Kononovich.

Rete dei Comunisti

Cambiare Rotta – Organizzazione Giovanile Comunista

Opposizione Studentesca d’Alternativa

