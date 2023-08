Salario Minimo. Facciamo chiarezza: no, quella dei 9 euro l’ora non è roba nostra

No, la petizione on line non serve a niente, non la firmo e non la faccio firmare. Noi sosteniamo la Legge di Iniziativa Popolare per il salario minimo a 10 euro l’ora,ancorato all’inflazione e che non si firma online ma nei banchetti per strada.

Sono due proposte simili solo nel titolo “salario minimo” e no, non si differenziano solo perché noi chiediamo 10 euro l’ora e loro 9, ma per un sacco di altri motivi sostanziali che mi sono scocciata di ripetere (a cominciare dal fatto che dai liberali ci si può mai aspettare cose buone per la maggioranza)

Io invece voglio concentrarmi su un altro aspetto di questa vicenda.

La linea temporale è chiara: solo dopo il lancio della nostra campagna per un salario minimo a 10 euro l’ora, ancorato all’inflazione, con la presentazione di una legge di iniziativa popolare per la quale siamo a tutt’oggi impegnati in strada in tutta Italia, avevamo cominciato a fare banchetti ed animare strade e piazze sul tema, solo dopo, dicevo, scende in campo “L’accrocco dei 9”.

Purtroppo, però, l’accrocco dei nove euro monopolizza il discorso pubblico, per cui – nonostante la proposta e il tema siano partiti da noi – oggi appare come se la proposta sia frutto delle loro menti geniali (E vabbeh, lo sappiamo come va in Italia. La nostra strada è lunga e noi la facciamo un passo alla volta, ma questa è un’altra storia)

Sembra che si siano voluti affrettare per occupare – a favore di telecamera – un campo in cui le nostre istanze, ma soprattutto le nostre argomentazioni, stavano prendendo piede. Come? Facile: rubano il tema, rubano il titolo, decostruiscono completamente il contenuto e lo rielaborano in favore di mercato e televisioni, in modo da continuare ad interpretare la commedia dell’alternanza: panino alle feci o peretta gigante ( south park docet).

Ovviamente i militanti lo sanno, ma i militanti sono ancora troppo pochi. La maggior parte crede di esprimere partecipazione democratica attraverso le petizioni che si firmano on line (su piattaforme private che guadagnano su questo, ma vabbeh, questo è un altro discorso), oppure convinta di potersi informare adeguatamente dalla stampa e dalla televisione generaliste (in un Paese in cui esistono monopoli di fatto in tali settori, ma questo è un altro discorso ancora).

Non si contano ormai le persone che mi hanno chiesto “ perché siete divisi anche su questo tema”, oppure addirittura “Perché avete copiato”.

Premesso che al massimo sono loro ad aver copiato ( solo il titolo, eh, le due proposte e i percorsi di partecipazione proposti ovviamente sono distanti anni luce), lasciate che risponda una volta per tutte: non siamo divisi, il nostro campo è unito. Li avremmo certamente accolti se avessero voluto sostenere la nostra inziativa già partita e le argomentazioni poste alla base, ma il vero ostacolo è che il loro obiettivo primario è – soprattutto – quello di oscurare noi, sottrarre spazio ai nostri argomenti.

Più di ogni altra cosa, infatti, quello che è necessario alla loro sopravvivenza come “sinistra” istituzionale , è che si mantenga inalterato il malinteso, costruito ad arte, per cui una sinistra che accetta la primazia del mercato come presupposto fondante il proprio modello di sviluppo economico( perché la sinistra liberale è esattamente questo) sia uguale alla sinistra democratica, che rifiuta quel principio e lo sostituisce con la primazia della dignità dell’essere umano, di ogni essere umano, e a questo subordina gli obiettivi delle proprie scelte di politica economica.

Appena le persone capiranno la differenza, la sinistra liberale scomparirà.

Ma affinché lo capiscano, abbiamo bisogno di esporre le nostre idee, abbiamo bisogno di spazio. Avevamo aperto uno spiraglio, e ce lo hanno fagocitato. Quantomeno nello spazio della comunicazione pubblica.

Non siamo uniti e dovreste esserne tutti contenti, perché la sinistra liberale è il primo vero ostacolo all’emersione di una sinistra socialista, e con essa ad una vera democrazia di popolo.

E’ la loro funzione strutturale: come delle vedette, stanno là a cercare tutto quello che a sinistra si muove per catturalo, addomesticarlo e portarlo in giro al guinzaglio per l’appagamento degli occhi del padrone.

Che la nascita del PD risponda a questo principio è cosa nota, ce lo ha fatto sapere Assange con il rilascio dei leaks dell’ambasciata americana a Roma di quel periodo, e ne ha parlato abbondantemente la giornalista Stefania Maurizi. Quello che mi dispiace è che altri, consapevolmente o meno, si prestino allo stesso ruolo.

No, non la firmo la petizione, smettete di inviarmela.

*giurista, copresidente del Cred

21 Agosto 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO