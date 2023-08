Dopo la minaccia di uno sciopero a tempo indeterminato che avrebbe fermato i treni in Germania, i lavoratori delle Deutsche Bahn hanno ottenuto un aumento salariale di 410 euro al mese e un bonus anti-inflazione di 2.850 euro.

Questo si dovrebbe fare, chiedere aumenti di almeno 300 euro mese – come propone la USB – e scioperare sul serio per ottenerli.

Questo è tutelare i lavoratori dall’inflazione; non i pellegrinaggi con il cappello in mano, dal Governo Meloni a Confindustria, come è la prassi di CGILCISLUIL.

Poi si dovrebbe abolire legge la legge anti-sciopero 146, che punisce i lavoratori italiani se dovessero decidere di lottare come quelli tedeschi o francesi. E questa legge vergognosa è sostenuta da CGILCISLUIL.

Insomma, se i salari italiani vanno peggio di tutti gli altri e sono gli unici ad essere calati negli ultimi trent’anni, è sicuramente colpa dei padroni e dei governi, ma anche della subalternità e della complicità di CGILCISLUIL.

Questa è una semplice verità.

