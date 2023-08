Come si sta “attenti al lupo”, secondo certi…

Ho bisogno di distrarmi, magari stasera esco un po’ per bere una birretta.

Che mi metto? Forse sarà meglio indossare jeans lunghi e una camicia ben abbottonata, fa ancora caldo ma non vorrei provocare mostrando troppi centimetri di pelle.

Meglio evitare anche la birra, non si sa mai, preferisco restare lucido per avere il pieno possesso delle mie facoltà. Andrà bene una Coca Zero.

Dovrò evitare di guardare le persone negli occhi, nel locale, potrebbero mal interpretare messaggi non verbali che potrei mandare inavvertitamente e vederci richiami sessuali. O inventarseli di sana pianta, quei messaggi.

Tantomeno parlare con persone o addirittura flirtare, no, mai flirtare: vietato.

Poi tornerò a casa ma farò il giro lungo per evitare strade troppo buie e isolate, non si sa mai. E in ogni caso, è bene che io mi guardi sempre le spalle.

Forse sarebbe meglio farmi accompagnare una persona che conosco mi sentirei più sicuro, ma posso davvero fidarmi di una persona che conosco? D’altra parte l’avrei invitata io, potrebbe pensare che voglio più di una birretta.

Che stress, forse è meglio se resto a casa, mi distrarrò con Netflix.

Ah no, aspè, in effetti cazzomene… Sono un maschio, posso fare tutto quello che voglio, io.

Male che vada verrò rapinato, molto probabilmente da un maschio più grosso e più forte di me, capace di sopraffarmi. Ma non proverò vergogna, quando andrò a fare denuncia.

Difficilmente le forze dell’ordine penseranno che sia stato io a consegnare il portafoglio di mia volontà al rapinatore, solo perché ho sempre con me il portafoglio.

* scrittore, da Facebook



31 Agosto 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO