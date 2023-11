La storia si ripete

Ho visto con orrore le immagini dei bambini palestinesi che fuggono con le loro famiglie dalle bombe israeliane che stanno facendo strage a Gaza.

Quei bambini hanno le mani alzate per far vedere ai loro persecutori e assassini che non sono pericolosi, che si sono arresi e possono vivere. A differenza di altri 4500 di loro che già sono stati uccisi.

Questo è il genocidio di un popolo: andatevene o morirete tutti.

È inutile che ora qualcuno si offenda se si fanno paragoni con il passato. Sì, l’immagine di queste mani infantili alzate ne richiama un’altra del passato.

Non siamo noi che facciamo indebiti accostamenti nell’orrore, è chi compie quei crimini che ne è responsabile.

Fermare i governanti fascisti e razzisti di Israele è oggi un dovere dell’umanità.

