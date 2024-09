Artiste/e italiani (e non) per la Palestina

Si comincia a muovere, seppure in drammatico ritardo, il mondo della cultura che non accetta passivamente il genocidio dei palestinesi. Due appelli, in parte sovrapponibili, negli ultimi giorni. Uno sottoscritto da protagonisti e operatori culturali, e l’altro da attori e registi, polemico in particolare con la mostra del cinema di Venezia.

*****

Noi sottoscritti, artisti, registi e operatori culturali, rifiutiamo la complicità con il regime israeliano di apartheid e ci opponiamo all’artwashing del genocidio di Gaza contro i palestinesi all’81° Festival del cinema di Venezia.

Due film proiettati al Festival – Of Dogs and Men e Why War – sono stati creati da società di produzione israeliane che sono complici nel mascherare l’oppressione di Israele contro i palestinesi.

La più alta corte del mondo, la Corte Internazionale di Giustizia, ha dichiarato che Israele sta plausibilmente perpetrando un genocidio contro 2,3 milioni di palestinesi a Gaza e che il suo regime di apartheid e di occupazione militare è illegale.

Il procuratore della Corte penale internazionale ha chiesto alla Corte un mandato d’arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, con l’accusa di “sterminio” e di “aver affamato deliberatamente la popolazione civile e causato la morte di decine di migliaia di persone innocenti”.

Dogs and Men, girato nel mezzo dei continui attacchi di Israele a Gaza, nasconde il genocidio. Come Of Dogs and Men, Why War è stato creato da società di produzione israeliane complici che contribuiscono all’apartheid, all’occupazione e ora al genocidio attraverso il loro silenzio o la partecipazione attiva all’artwashing.

La società palestinese, compresa la maggioranza assoluta dei cineasti, ha chiesto di rifiutarsi di proiettare tali produzioni.

La Mostra del Cinema di Venezia è rimasta in silenzio sulle atrocità di Israele contro il popolo palestinese. Questo silenzio ci indigna profondamente.

Come operatori artistici e cinematografici di tutto il mondo, chiediamo misure efficaci ed etiche per chiedere a Israele dell’apartheid di rispondere dei suoi crimini e del sistema di oppressione coloniale contro i palestinesi.

Riteniamo che sia inaccettabile che a Venezia vengano proiettati film realizzati da società di produzione complici di un regime impegnato in continue atrocità contro il popolo palestinese.

Il festival cinematografico non dovrebbe programmare produzioni complici dei crimini di apartheid, della pulizia etnica e del genocidio, indipendentemente da chi li perpetra, e dovrebbe astenersi dal farlo in futuro.

Denigrare il genocidio di Israele a Gaza sulla scena culturale internazionale, compresi i festival cinematografici, è profondamente immorale.



3Zeta Artista, muralista, tecnico dello spettacolo 99 Posse Musicisti Dino Abbrescia Attore Elena Acerbi Responsabile ufficio stampa Lorenzo Acquaviva Attore Laura Agnusdei Musicista Ago_iac Pittore Tamara Al Zool (TÄRA ) Cantante Sara Alberani Curator Federica Alderighi Produttrice, autrice Cosimo Alemà Regista Artemide Alfieri Documentarista, montatrice Michele Alhaique Regista Donatella Allegro Attrice Chiara Alonzo Attrice, autrice, produttrice Pietro Amico Musicista Nicola Angiuli Artista Laura Angiulli Angiulli Regista Marcello Anselmo Regista radiofonico, saggista Alessandra Anzaghi Attrice, operatrice culturale Livia Apa Traduttrice Cristiano Arcelli Musicista Asia Argento Attrice Asociación Cultural Pasiones Peruanas Ballerini Assalti Frontali Musicisti Laura Avanzolini Docente canto Malika Ayane Musicista Nicola Baldoni Sceneggiatore Agnese Banti Sound artist Mariangela Barbanente Sceneggiatrice Alessia Barela Attrice Fabio Barisani (Luxovisioni) Docente Accademia di Belle Arti Ivan Barrucci (EMME22) Cantautore Roberto Bartoli Musicista Raffaella Battaglini Scrittrice Andrea Battisti (Zip) Artista di circo Usine Baug Attori, registi, scrittori e formatori Valentina Bellé Attrice Alessia Bellotto Attrice, produttrice Mia Benedetta Attrice Tiziano Berardi Violoncellista Federico Betta Film-maker Laura Bispuri Regista Marius Bizau Attore Blu Yoshimi Attrice Body Maps Sound artist Andrea Bolognino Artista Remy Boniface (Reiz) Musicisti Marco Bonini Attore, scrittore Valeria Bono Attrice Jacopo Bonvicini Aiuto regista Elisa Maria Bottiglieri Attrice Pietro Bovi Attore Giulio Bozzo Musicista Alex Braga Artista Marcella Brancaforte Illustratrice, curatrice, insegnante Cloris Brosca Attrice Gaetano Bruno Attore Cristiano Caccamo Attore Ilaria Caffio Scrittrice Paolo Calabresi Attore Perla Calassi (Esperienze di Perlen) Artista Claudia Caldarano performer Silvia Calderoni Artist Eva Cambiale Attrice Maria Cammarota Artista Alessandro Capitani Regista Giorgia Cardaci Attrice Linda Caridi Attrice Nadia Carlomagno Docente, artista Christian Carmosino Mereu Regista Mario Casale Teatrante e gestore Centro Culturale a Roma Lorenzo Casali Filmmaker, audio visual artist, professor Antonello Cassinotti (Lello) Artista sonoro Eduardo Castaldo (edie) Urban artivist, fotografo, regista Claudio Castrogiovanni Attore Simona Cavallari Attrice Giuseppe Cederna Attore, scrittore Mario Cei Attore Ascanio Celestini Attore Carlo Cerciello Regista Carlo Cerciello Regista teatrale, attore, formatore Cristian Ceresoli Scrittore Valentina Cervi Attrice Luca Chikovani Attore, cantautore Pietro Ciccotti Animatore Elena Cicorella Costumista Daniele Cimaglia Artista Ilenia Cipollari Attrice Michele Citoni Giornalista, filmmaker Julien Cittadino (Capitan Artiglio) Fumettista Agnese Claisse Attrice Martina Cocco DOP Claudio Collovà Regista, direttore artistico Segesta Teatro Festival Marina Confalone Attrice Salvo Coppola Musicista Giulia Corselli Danzatrice Francesco Corsi Regista Vittorio Corsini Scultore Antonio Cossia Antonello Attore Gioia Costa Traduttrice Eugenia Costantini Attrice, regista Elia Zeno Covolan (Elia Nadie) Artista multimediale, consulente per l’accessibilità Jacopo Crovella Attore Valentina Curatoli Attrice Cristina Cusimano (Maria violenza) Musicista Laura D’agate (Uta Dag) Illustratrice, video artista Flavia D’Aiello Narratrice Tano D’Amico Fotografo Alfonso D’Amora Musicista Daria D’Antonio Direttrice della fotografia Michele D’Attanasio Direttore della fotografia Alessandra D’Elia Attrice Damiano D’Innocenzo Scrittore Fabio D’innocenzo Regista Damavānd Musicista Caterina De Feo Speaker radiofonica John Domenico De Luca (Domi) Disegnatore Vanni De Lucia Attore Valentina De Martini Pittrice Marcello De Masi Fotografo Antonio De Matteo Attore, fotografo Anna Maria Pia De Matthaeis (Neré) Musicista Francesca De Nicolais Attrice Enrico Beniamino De Notaris Musicista Marco Mario De Notaris Attore Claudia Deganutti Fotografa Gian Franco Degli Esposti (Ohmega Tribe) Compositore, musicista Gianluigi Deiana (Miraflowers) Fonico DJ Roberto Del Gaudio Attore Marta Della Lucia Attrice Marina Delmonde Attrice Ilaria Di Biagio Fotografa Marco Di Campli San Vito Attore Pina Di Gennaro Attrice, regista, formatrice Roberto Di Maio Regista Patrizia Di Martino Attrice Karole Di Tommaso Regista, sceneggiatrice Lorenzo Dinelli Musicista David Diop (narconauta ) Artista Dub&Patan Artista Tolga During Musicista Giacomo Durzi Sceneggiatore produttore Einath Project Musicita Omar Elerian Regista Elodie Cantante Roxana Ene Cantante Patrizio Esposito Insegnante, fotografo Anna Estdahl Organizzatrice teatrale, curatrice Paola Fabbri Artista Giorgia Faja (Les Georgettes) Artista Simona Farinella (Wilma) Attrice FataYumi Zilan Insegnante e ballerina di Danza Orientale Idalberto Fei Regista Sarah Felberbaum Attrice Rita Felicetti Artista Cristina Felicetti (Mantis) Regista Sabrina Ferilli Attrice Salvatore Massimo Ferrante Musicista Margherita Ferri Regista Anna Ferzetti Attrice Fabrizio Festa Musicista e Ricercatore Marco Ficarra Fumettista Liliana Fiorelli Attrice Fabrizio Fiorilli (fahbro) Mixing engineer Elvis Flanella Libero professionista Pietro Floridia Regista di teatro Anna Foglietta Attrice Giulio Fonseca (Go Dugong) Musicista Francesco Forni Musicista, cantautore, compositore, producer Francesco Less Musicista Lucia Franchi Curatrice, drammaturga Enrico Frattaroli Regista teatrale, autore Friz Bai Rapper Matteo Fulcheri (Woxow) Dj Brunella Fusco Cultural project manager Edoardo Gabbriellini Regista Valentina Gaia Autrice Silvia Gallerano Attrice Marcello Galvani Fotografi Luca Garuffi / Edera Garuffi (Edera) Musicista Francesco Garuti (Circo Pacco ) Attore Alessandro Garzella Artista Gasparazzo Musicisti Alessandro Gassmann Attore, regista, sceneggiatore Serena Gatti Regista Eva Geatti Autrice e regista Elio Germani Fotografo Anna Gesualdi (Teatringestazione) Artist@ Alice Giancola (aliceinretrograde) Cantante, producer Giluia Giapponesi Regista Daniela Giordano Attrice, regista Debora Giordi Coreografa, docente Federico Giovannini (Sisifo) Cantautore e poeta Maurizio Giunti Danzatore Enzo Gragnaniello Artista Alessandra Greco Artista e scrittrice Giardina Gregory Responsables distribution Carlotta Grimaldi Attrice Lisa Guerini Macchinista teatrale Simone Guerra (Relative) DJ, produttore Andrea Guerrini (Arco) Musicista Letizia Gullo Documentarista Lorenza Indovina Attrice Alice Isnardi Cantautrice Mirna Kassis Cantante Touria Kchiblou Mediatore culturale e sociale Kepler-452 Compagnia Teatrale Hedy Krissane Attore regista kUTSO Band Andrea Alessandro La Bozzetta Performer Elisabetta La Pera Webdesigner Dario Mangiaracina La rappresentante di Lista Musicista Stefano Laboragine Scrittore Antonio Lagani (Terrasanta) Rapper Fabio Lanzafame Web Content Manager Massimo Lanzetta Regista teatrale Susy Laude Regista, attrice Brunello Leone Guarattellaro Burattinaio Alessia Lepore Sceneggiatrice Jeremy Lester Scrittore, poeta Levante Cantautrice Simone Liberati Attore Guido Liotti Regista ed esperto di tutela del Paesaggio Lo stato sociale Musicista Canio Loguercio Artista Laura Lombardi Curatore Anthony Lombardi Painter Giuliano Lombardo Artista Laura Lorenzoni Danzatrice Paolo Lorimer Attore Fabio Lovino Fotografo Fabiomassimo Lozzi Regista Lucariello Rapper Laura Luchetti Regista Carlo Luglio Regista Ilaria Lupo Artista Matteo Magnaterra Musicista Cristiana Mainardi Autrice, produttrice cinematografica Giovanna Mancuso Pittrice Luca Mandrile Montatore, documentarista Francesca Manieri Sceneggiatrice Alberto Manni Regista Fiore Manni Scrittrice, content creator Fiorella Mannoia Cantante Nicoletta Maragno Attrice Tihana Maravic Curatrice Vinicio Marchioni Attore, regista, scrittore Giordana Mari Sceneggiatrice Eleonora Marino Documentarista Giovanni Placido Martino Regista Beatrice Marzorati Attrice, drammaturga, formatrice teatrale Eleonora Masneri Fotografa Jhonny Mastrocinque (Mastafive) Produttore Monica Maurer Documentarista Matteo Mazzei (Nanirossi) Artista circo contemporaneo Astrid Meloni Attrice Fiorenza Menni Attrice Claudio Metallo Scrittore Giulia Michelini Libero professionista Microband Attori, musicisti Gaetano Migliaccio Attore Mihael Art Merch artist Paola Minaccioni Attrice Giulia Minoli Autrice teatrale, presidente fondazione una nessuna centomila Azar Mitra Artista Andrea Mochi Sismondi Drammaturgo, attore Andrea Molaioli Regista Alessio Moneta Attore Laura Morante Attrice Luciano Morciano DJ Camilla Morello Performer Igor Moretti (Dj FunkyKriminal) Imprenditore Benedetta Mori Ubaldini Artista Jonas Moruzzi Sceneggiatore Gabriele Muccino Regista Federico Mutti Casting director Andrea Mutti Fotografo Katia Nani Attrice Marco Neri Documentarista Noemi Cantautrice Alessia Obino Musicista Michela Occhipinti Regista Riccardo Olivier Artista e curatore Regina Orioli Attrice Otto il Bassotto Teatro di strada Salomone detto Moni Ovadia Attore, regista attivista per i diritti Gioele Pagliaccia Batterista Giancarlo Paglialunga Musicista Giuseppe Palumbo Autore di fumetti Bartolomeo Pampaloni Documentarista Chiara Pancaldi Musicista Giorgio Panico Musicista Ester Pantano Attrice, autrice, cantante Enrico Parenti Documentarista Enrico Parizzi Musicista Vincenza Pastore Attrice, performer, speaker, formatrice Marta Pastorino Narratrice Silvia Pastorino Graphic designer Iacopo Patierno Regista Giovanni Pellegrini Regista Valentina Pellitteri Filmaker Gabriele Pertile (Gabriele Reptile) Graphic designer Andrea Pertile (Grissino) Music producer, Dj Debora Petrina (Petrina) Musicista Giuseppe Petruzzellis Filmmaker Alice Piano Attrice Silvano Piccardi Attore regista Michele Piccione Musicista Guido Piccoli Sceneggiatore, giornalista Valentina Piccorossi Organizzatrice di eventi culturali Antonella Pintus (Anna Bolena ) Artista Stefano Piro Musicista Martina Platania (MarteinPura) Artista Federico Poggipollini Musicista Arianna Porcelli Safonov Autrice Claudia Potenza Attrice Andrea Presicce (No finger nails) Musicista Marco Simon Puccioni Regista Mario Punzo Docente Sara Purgatorio Direttrice della fotografia Fabio R. Amaya Pittore, scrittore Elena Radonicich Attrice Sebastiano Raimondo Fotografo Salvatore Rainone Musicista Giovanna Ranaldi Arti visive Cristina Renzetti Cantante Maurizio Ribichini Illustratore Ciro Riccardi Musicista Luca Ricci Drammaturgo, regista Dalila Ricotta Attrice Gianluca Riggi Komno) Fotografo Patrizio Rispo Attore Edoardo Rivoira Attore Elena Rivoltini Artista Iante Roach Attrice, produttrice Alice Rohrwacher Regista Rootical Foundation Musicisti Aurora Rossa Manni Direttore creativo Ruaportalba Musicista Sam Ruffillo Produttore, dj Tommy Ruggero Musicista Gabriele Sabatini Attore Rino Saggio Musicista Angela Sajeva Attrice, narratrice, formatrice teatrale Nabil Salameh (Nabil Bey) Docente conservatorio, cantautore, compositore Domenico Salierno Artista Guendalina Salini Artista Enzo Salomone Attore Giuliano Sangiorgi Cantautore Marcello Sannino Regista cinematografico Stefano Sardo Sceneggiatore, regista Greta Scarano Attrice Eduardo Scarpetta Attore Gualtiero Scola Artista Pierpaolo Sepe Regista teatrale Davide Serino Sceneggiatore Nicola Sisti Ajmone Attore Skasso Musicisti Silvio Soldini Regista Jonathan Soliman Awadalla Artista Martina Soragna Clown Angelo Spiga Musicista folk rock Giovanni Storti Attore comico Dalal Suleiman Attrice Omar Suleiman Attore teatro Silvia Susanna Architetto, artista Tagete Associazione culturale ed artistica Teresa Tanini Attrice Tanit Sound System Dj, sound system Fiorenza Tessari Attrice Elisa Toffoli Cantautrice Federico Tolardo Attore Tosca Musicista Tra i Binari Compagnia di teatro Trallalla’ Artista visivo Paola Turci Cantante Francesca Turrini Attrice Giuseppe Urso (Pino Urso) Musicista organizzatire di eventi culturali Piero Usberti Regista Usine Baug Compagnia di ricerca Teatrale Emma Valenti Attrice Valia Libera professionista Tati Valle Musicista Jan Vandenbussche Direttore di fotografia Irma Vecchio Direttrice della fotografia Alice Venanzoni Attrice, cantante Andrea Vergoni Attore Yile Yara Vianello Attrice Sara Vilardo Performance artist Dario Villa Attore Viola Violi Cantautrice Alberto Visconti (L’Orage) Musicista, autore Agata Vitale (L’Aita) Incisora Matteo Vitanza Attore Giorgia Wurth Attrice Flavia Zaganelli Danzatrice Cecilia Zanni Violoncellista Cristina Zavalloni Musicista Zerocalcare Fumettista Fulvia Zeuli Architetto Ministero Beni Culturali Nicola Zurlo Fumettista

… in aggiornamento…

***********

In molti paesi europei le artiste e gli artisti si sono da tempo mobilitati in supporto alla lotta dei palestinesi per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza. In Inghilterra, ad esempio, migliaia di artisti (tra i quali Ken Loach, Brian Eno e Roger Waters) hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno in risposta all’appello della società civile palestinese del 2005 per la campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) contro Israele fin quando non rispetterà i diritti umani e il diritto internazionale.

Noi artiste e artisti italiani, operatori e operatrici del mondo della cultura e dello spettacolo, seguiamo oggi il loro esempio e l’esempio di artisti come Moni Ovadia che da tempo ci hanno indicato la strada: ci impegniamo a non accettare né inviti professionali in Israele, né finanziamenti da istituzioni legate al suo governo, finché questo non rispetterà il diritto internazionale e i principi universali dei diritti umani.

Adottiamo uno strumento di pressione non violenta che non mira all’identità, ma ai legami di complicità tra istituzioni e realtà che sostengono le politiche dello stato israeliano. Siamo aperti a collaborazioni con singoli artisti israeliani che si uniscano a noi nel riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.

Ricordiamo che il BDS è un movimento nonviolento che trae ispirazione dai movimenti per i diritti civili negli Stati Uniti e a sostegno della lotta anti-apartheid in Sud Africa. Rifacendosi alla definizione dell’ONU il movimento rifiuta ogni forma di discriminazione razziale, politica, religiosa e di genere, inclusi l’islamofobia e l’antisemitismo, per questo migliaia di ebrei nel mondo sostengono la campagna: tra questi ci piace ricordare Boycott from Within e Jewish Voice for Peace che ha organizzato in questi mesi imponenti manifestazioni negli USA.

Crediamo che l’impunità di qualsiasi paese che violi i principi dei diritti umani e del Diritto Internazionale sia una sconfitta per l’umanità tutta e la nostra sensibilità di artisti ci pone in sintonia profonda con questa tragedia.

A.E. Hunt Critic, filmmaker Adham Jamjoum Musician Adnan Joubran Musician Ahmed Khairi Writer Aida Chamekh Filmmaker Aiko Masubuchi Producer, Film Programmer Alaa abuzaineh Filmmaker Albert Tholen Producer and Editor Alessandra Ferrini Artist and filmmaker Alessandro Garzella Direttore artistico ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile Alessio Moneta Actor Alexi Murdoch Songwriter/Composer Ali Raffaele Matar Critic Alia Yunis Filmmaker Alice Sartori Curator / producer Amal Nashashibi Craft artist Amanda Jane Robinson Filmmaker + Festival Programmer Amanda Naseem Producer and Programmer Amar Chebib Filmmaker Anaïs Farine Film curator and film studies scholar Anam abbas Filmmaker Andrea Cirotto Photographer Andrea Pertile Music Producer, Sound Design and Djing Andreea Vlădulescu filmmaker Andy Greene Filmmaker Anna Daneri Curator; co-director Electropsrk festival Anna Papale Assistente di galleria Anthony Loftus Artist Antoine E Raffoul Art curator & Architect Artemis Anastasiadou Filmmaker Ashraf Dowani Director DOP Asma Abdul Ganj Naser Writer Balinder Bhogal Filmmaker Basma al-Sharif Artist/Filmmaker Belkis Vega Belmonte Filmmaker Benni Priolisi Key grip Biljana Volchevska Researcher, Culture Studies Brandon Sward Writer, critic, and journalist Brenda Lien Filmmaker, Music Producer Brett Story filmmaker Brian Conlan Director of Photography Brian Durrans Retired museum curator Bruno Ballardini Writer Cannach MacBride Artist Carlo Luglio Filmmaker Carmela Francolino Film Festival Organizer Caroline Calburn Theatre director Cassie McQuater Artist Catherine Libert filmmaker Celeste Gugliandolo Attrice e Musicista Celine Engebrigtsen Casting director Celine Zaher Actress Cezary Bednarski Architect Che Applewhaite Artist Chiara Baschetti Actress Chiara Carlotta Leonetti Actress Chiara Montenero Giornalista Christian Bonatesta 1st AD Claire Begbie cultural worker Clemence Hardouin Film festival programmer Cristina Miatello Musicista Crystal Bennes Artist Dale Hudson Professor and curator Dani Abulhawa Director Dani Shreir Programmer Dania Majid Programmer Daniel Larios Filmmaker Danielle Shai Writer Davide Serino Screenwriter Dawn Valadez Documentary Filmmaker Dawood Hilmandi Film director and producer Deema Azar Producer Deema Davis Filmmaker Don Wilkie Record Label Owner doreen girard Artist and cultural worker Dounia Benslimane Culture worker e turney filmmaker Ea Geatti Artista Eimhin Daly cultural worker El Amri Conseillère éditoriale cinéma Elena Razlogova Film and media historian Eleonora sgaravatti Artist Elettra Bisogno Filmmaker Elhum Shakerifar Producer & Curator Elizabeth Chowzyk artist Elizabeth Graham Curator Emanuela Tomassetti Director and archive producer Emanuele Gerosa Filmmaker Emi Mutou Illustrator Emily Karasawa Artist Emma Dent Coad Writer Emma Orselli Producer Enrica Polemio Sceneggiatrice Enrico Frattaroli Theatre director Enrico Parenti Documentary Film director Entela Topulli Musicista Essi Pellikka artist, art worker Eva Cambiale Attrice Evan Lenox-Samour Artist & Cultural Worker Evangelos Vlachakis Cinematographer Eyal Sivan Filmmaker essayist Fabian Volti Filmmaker Fabiomassimo Lozzi Filmmaker Faisal Saleh Museum Director Farah hazim Sound artist Farshad Aminian Filmmaker Fatima Bhutto Author Flavia Mazzarino Film producer Flavia Prestininzi art worker florent barat author Francesca Turrini Actor Francesco Emmola Filmmaker Frederic Cornet Film industry worker Gabe C Elder Cinematographer Gabriella Ambrosio Writer and screenwriter Gabriella Ortega Ricketts Artist Programs Manager, Actress, Filmmaker Gehad Abo-Ngelah Filmmaker Gina Kalla Filmmaker Giordana mari Screenwriter Giorgia Cardaci Actress Giorgia Sciabica Filmmaker Giulia Maenza Actress Giuseppe Petruzzellis Filmmaker Gretchen Blegen Artist Gugulethu Zuma-Ncube Film/TV Producer Guy Spiller Filmmaker Hamza AbuAyyash Visual artist Hana hijazi Writer Hanae Arrour Producer, translator Hankyeol Lee Filmmaker Hany Abu-Assad Filmmaker Hedy krissane Attore Regista Henry Chalfant Filmmaker Hikaru Toda Filmmaker Idit Nathan Artist Ilaria Lupo Artist Iman Hamam Writer Irene Bindi artist Iris Willis Jewelry maker Ivan Dore Poet James Elsey Scholar James Wong scriptwriter Jan Ralske filmmaker Jasper Luithlen Film Producer Jayce Salloum Filmmaker Jazz Echevarría Filmmaker jee chan artist / filmmaker Joële Walinga Filmmaker Johanna Griesé Actor, Producer & Singer Jörg Christoph Grünert performer regista Joshua van Praag Filmmaker judith Longuet Marx Filmmaker Judith Wielander Curator of Contemporary Art Julia Asaro Casting director Kahee Jeong Artist Kaori Oda filmmaker Karim Ahmad Writer / Producer Karoui Mahrez Filmmaker Kat Amara -Korba Independent producer Kate Abernathy Film Editor Kathleen Chalfant Actor Kathy Wazana Filmmaker Keisha Rae Witherspoon Filmmaker Kethiwe Ngcobo Producer Khairy Mohamed Abdelhamid Douma Professor Khaled Jarrar Filmmaker Kobedi Pokane Film & TV Producer Lamia Safieddine-Delapierre Chorégraphe Pédagogue lecce carmela attrice Leila Nasr Project manager Leslie Supnet Filmmaker Lia Ouyang Rusli film composer Lina Barghouthi Cultural Advisor Lindsay Nicholson Artist Lisa Sallustio Director Liyo Gong Editor Louis Henderson Filmmaker Loujayne Hadaya Architect Majd Darwish Filmmaker Manaka Nagai filmmaker Manolo Luppichini Filmmaker Marc Serpa Francoeur Documentary filmmaker Marcella Brancaforte Teacher – Illustrator Marcella silvestri Actress/ Voice actress Marco Neri Documentarist Margherita Remotti Actress Maria Grazia Gagliardi Writer Maria Kosmidi Student of film studies Maria Nanashima camera person Maria Paola Zedda Festival director Maria Teresa de Vito Director Mariam Basha Actor Marianne Dhenin Journalist Mariki van der Walt Producer Mariza Matshaya Film Producer Marta Della Lucia Actress Marte janine Actor Marvic camilleri Artist Mary Ellen Davis filmmaker Mason Leaver-Yap Producer Mathilde Rouxel curator Maziar Firouzi Actor Meena Nanji Filmmaker Michela Occhipinti Filmmaker Michelle Khazaryan Writer Michelle Loukidis Photographer artist Mierien coppens Filmmaker Miki Redeinghuys Documentary Filmmaker Milena Fiore filmmaker Mira Adoumier Filmmaker Miranda Pennell Filmmaker Mizuki Toriya Film editor Mohamed Challouf Filmmaker Mohammad AlQaq Artist and filmmaker Mohammad Sahli Film Director Mohammed Alatar Filmmaker Mohammed Almughanni Writer & Director Mohanad Salahat Filmmaker Monica Maurer Filmmaker Monique Bastiaans Visual artist Montaser abu alul Production sound mixer Munir Atalla Film Producer Nadine Naous Filmmaker Nael Khleifi Filmmaker Nahed Awwad Filmmaker Nahuel Perez Biscayart Actor Naja al achkar Filmmaker Najia Fatima Artist Narimane MARI producer, director Nasser Soumi Contemporary artist Nazu Nakamura art university student Neo Sora filmmaker Niccolò Senni Actor Nicola Baratto artist Nicola Pannelli Attore Nicolas Wadimoff Filmmaker Nicole Mosleh Screenwriter/Director Nihal Rabbani Curator Nisma Saleh Alaklouk Writer Nitin Sawhney Composer Nontyatyambo Producer Noor Abed Artist Olivia Norquay Film programmer Omar Jabary Salamanca Researcher and Cultural worker Oreet Ashery Filmmaker Paola Michelini Actress Paola Stella Minni Choreographer , artist Paolo Ceresatto Architect Patrycja Skala-Williams Artist, animator Paul Lee Filmmaker, Film Producer, Film Festival Programmer, Arts Curator Peng Zuqiang Artist/Filmmaker philip rizk filmmaker Phillip Fai Chung Multimedia Designer Pierre Jadot Advertiser Prerana Thakurdedai Filmmaker Raed Andoni Filmmaker Rahila Haque Curator Rajvi Desai Filmmaker Rana Nazzal Hamadeh Visual artist Rania Hammad Cultural activist Rasha Milhem Filmmaker Rawan Odeh Festival cine palestine Ray Saito Artivist Razan AlSalah filmmaker Rehab Nazzal Media artist and filmmaker Rehad Desai Film Producer Ren Scateni Writer and film curator Reuben Grima University lecturer in cultural heritage Rida Hamidou Playwright Roberta Faggian Human rights artist Roberta sardella Attrice, sceneggiatrice Roberto Bellatalla Musician Roberto Di Maio Director Roberto Giannarelli Regista Roisin Agnew Filmmaker Rosalind Nashashibi Filmmaker/ artist Rubia Dar Filmmaker Rudolf Rieger Creative Producer Ruhi Hamid Filmmaker Ryan Simmons Filmmaker Sabrina Scansani Sceneggiatrice e produttrice Saeed Taji Farouky Filmmaker & Educator Salam Husari Film maker Saleem Gondal Filmmaker Saleh Bakri Actor Salim Abu jabal Filmmaker Sama Makhoul Executive Producer / Production Manager / Director’s Personal Assistant Samantha Curley Producer Samer Salameh Filmmaker Samira El Mouzghibati Director Samirah Alkassim Independent scholar and filmmaker Sanne Jehoul film curator / programmer Sara Alberani Curator Sara D’Agati Creative director Sarah Friedland Filmmaker Sarah Redman Film Exhibitor Sasha Frere-Jones writer and musician Saul Williams Filmmaker Sawsan Darwaza Film Festival Director Selma Baccar Realisatrice /productrice tunisienne Serene Husni Filmmaker Shaeera Kalla Producer/Director Shirley Bruno Filmmaker Sho Akita Film programmer Simona Cavallari Attrice Simona coppini Screenwriter Simona Farinella, Theatre Director, Actress and Filmmaker Simone Rudolphi Photographer, Rights Campaigner Sofija Zobina Actress Sophie Jung Artist Stee Van Stark Artist, Filmmaker Stefan Pavlovic Filmmaker stefan pente artist / art education facilitator Stefano Sardo Filmmaker steph cohen production designer Stephanie Palumbo Producer Suad Amiry Writer Suneil Sanzgiri Filmmaker & Artist susanna ravelli project manager Susi Mawani Artist Sverre Pedersen Filmmaker Takuya Kawakami Film Editor Tauriq Jenkins Actor, writer, artistic director Teesa Bahana Cultural worker Terri Ginsberg film studies professor Tom Augustine Filmmaker & Critic Tom Fisher Film sound Toral Dixit Filmmaker/ Director Tullia Chiarini Videomaker / camera dep Umayya Abu-Hanna Author Umberto Riccioni Carteni Director Valentina Pellitteri Filmmaker Valerio Mannucci Publisher Vera tamari Visual artist Vineeta Gupta Publisher Vonni Hardman Teacher, Performer & Creative Community Activist Ward kayyal Filmmaker Waseem khair Director William Kirstein DP Yoshio Kitagawa Filmmaker YUEN CHOW filmmaker Yuko Yanagida painter Zainab Hasan Actress Ziyad Hawwas Film editor & video artist Ziyad Saadi Writer & Filmmaker ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΣ Δημήτρης Παραγωγός τρέιλερ

*****

2 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO