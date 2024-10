Il seggio dei “Soprano’s” presso l’ONU

Gli attentati contro Hanyeh a Tehran e ancora di più l’attentato contro Nasrallah a Beirut mi hanno fatto riflettere molto sulla natura e la mentalità dei sionisti.

Pure di arrivare ai loro obiettivi i sionisti non si fermano davanti a nulla, senza nessun rispetto per eventuali “vittime collaterali”, fossero donne e bambini.

Così, per liberare Noa Argamani e altri tre ostaggi, a giugno scorso, nell’azione del IDF vennero uccisi 274 palestinesi e oltre ottocento rimasero feriti, per buona parte donne e bambini; per assassinare Nasrallah si è distrutto un intero isolato di sei palazzi, con dentro tutti gli abitanti.

Allo stesso modo, mostrando una crudeltà assoluta e mancanza di scrupoli, i sionisti hanno organizzato per tempo, probabilmente da vari anni (si dice 15, ndr), un attentato contro i libanesi di Hezbollah, facendo esplodere cerca persone e walkie-talkie, uccidendo decine di persone e mutilando e accecando molte altre centinaia, di fatto colpendo tra la gente comune: le scene di giubilo di sionisti, nel loro Stato, rende chiaro quale “livello morale” essi esprimono.

Questi atti terroristici, come pure il genocidio in corso a Gaza, ormai arrivato a quasi 42mila palestinesi – per la maggior parte donne e bambini -, sono compiuti dai sionisti nella certezza di una impunità davanti alla legge e alla legalità internazionale, ma anche per il sostegno dei governi occidentali, primo fra tutti quello yankee.

Mentre pensavo a questi atti crudeli dei sionisti, mi sono reso conto che essi agiscono e pensano esattamente come i mafiosi di Cosa Nostra (forse è per l’origine statunitense di molti coloni messianici?), con una differenza: essi hanno costituito con la violenza uno Stato riconosciuto, con tanto di ambasciate.

Insomma, la realtà è che sul seggio presso l’ONU siede il rappresentante dei “Soprano’s”.

* collettivo Palestina Roma-Trullo

