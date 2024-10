L’orco andrà a confortare i cannibali

La presidente Meloni (è femmina, il maschile “il” è fuori luogo) il prossimo lunedì andrà in visita alla comunità ebraica di Roma, almeno così riportano i mass-media.

La scelta della data chiarisce che la Meloni (e non “il”) si reca dai rappresentanti sionisti della comunità ebraica per esprimere una solidarietà alquanto stramba.

Gli ebrei romani e italiani hanno subito qualche attentato negli ultimi anni? Sono stati oggetto di persecuzioni in Italia? Sono oggetto di critiche immotivate e razziste?

La risposta è molto semplice: no!

Il problema è che i sionisti in Italia si identificano con i razzisti estremi dello Stato sionista e quindi fanno come fossero state fatto a loro le morti del 7 ottobre 2023, in quella loro rimozione per cui non è successo nulla prima di quella data e dopo (Sabra e Chatila, Piombo Fuso, Margine Protettivo, oltre 42mila morti a Gaza, eccetera).

E’ una immedesimazione stramba quella dei sionisti nostrani, come se un protestante italiano si addolorasse per accadimenti violenti a danno di USA o Gran Bretagna, eppure in quei paesi di italiani immigrati ve ne sono tantissimi.

Il Problema, perciò, nasce da una particolare idea dei sionisti della “terra santa”, per cui loro si sentono i rappresentanti degli ebrei nel mondo e per questa idea sono almeno 76 anni che avvelenano la diaspora israelita, che sommessamente – ricordo – è una religione e non un’etnia.

Certo, è vero che nel tempo i sionisti hanno convinto ebrei italiani (e nel mondo) a emigrare nello Stato sionista, oppure semplicemente andare a arruolarsi nell’IDF, assumendo così una mentalità violenta e razzista e diventando anche complici, spero inconsapevolmente, delle azioni criminali e terroriste dello Stato sionista.

I sionisti sono cannibali, stanno mangiando gli ebrei trasformandoli in mostri come loro.

Quello che stupisce è la vicinanza di quella melma politica che sono la destra italiana, che si sbraccia, si indigna e si dice solidale con i sionisti, da noi come nello Stato terrorista sionista.

Eppure gli ebrei italiani hanno subito dall’Orco fascista prima le leggi razziali e poi le deportazioni con l’occupazione nazi-fascista.

I cannibali sionisti incontrano normalmente e affabilmente questi politici che hanno nel loro simbolo elettorale il fantasma del duce (la fiamma, il sui fantasma) senza darsene pena, come è possibile?

Sembra una cosa assurda, ma c’è una risposta.

Sia i cannibali sionisti che gli orchi post-fascisti condividono la stessa ideologia: sono razzisti!

Ecco perché l’Orco (questa volta serve il maschile) incontrerà il prossimo 7 ottobre i cannibali sionisti.

Nella comunità ebraica qualcuno ha un senso di disagio per questa comunanza?

* collettivo Palestina Roma-Trullo

7 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO