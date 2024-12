Lettera aperta ad Abu Mazen e alla leadership dell’Autorità Palestinese a Ramallah

Ciò che sta accadendo oggi nella nostra amata Palestina in termini di crimini, guerre di genocidio e pulizia etnica per mano dell’esercito occupante sionista e di branchi di coloni, con la partecipazione dell’alleanza imperialista e dei suoi seguaci e strumenti nella regione, richiede tutti ad avere una rilettura radicale, sia nelle performance politiche e militari che nelle traversie del movimento di massa e nella lotta dei popoli solidali con noi.

Ciò richiede che le persone leali in patria e nella diaspora prendano l’iniziativa per riunirsi, formulare le linee generali per l’imminente confronto con l’occupante e formulare politiche che consentano al nostro popolo e ai suoi amici di impegnarsi dietro le fila della resistenza all’occupazione. proteggere la patria e innalzare lo spirito combattivo ovunque, sia con il sostegno diretto che indiretto.

Ciò che accade oggi in Cisgiordania è esattamente il contrario, dove tutto ciò che è utile e resistente, tutto ciò che è legato al percorso della lotta palestinese, passato e presente, viene sistematicamente distrutto.

Se il coordinamento della sicurezza è un pugnale puntato contro la resistenza, allora il coordinamento politico e la corruzione finanziaria non sono meno mortali e pericolosi per il nostro progetto nazionale globale.

Per quale interesse si attacca il campo di Jenin, nel cui interesse si impediscono movimenti di massa pacifici a Ramallah e in altre città, nel cui interesse si aprono le porte dei media finanziati per attaccare la resistenza e i resistenti e per distorcerli in modo falso e calunnioso?

Per quale interesse c’è il ruolo distruttivo e divisivo dei movimenti di massa in tutto il mondo (hanno fallito miseramente nel sabotare i movimenti).

Nell’interesse di chi è svolgere un ruolo politico nella regione (simile all’incontro di Aqaba), un ruolo che mira ad aprire la porta alla normalizzazione e chiudere il percorso di lotta finalizzata alla liberazione e alla salvezza.

Sappiamo benissimo che l’ostile alleanza occidentale ha lavorato e lavora per cavalcare i deboli e gli sconfitti per farne un cavallo di Troia capace di abbattere le porte dei castelli, e ciò che l’autorità sta giocando è esattamente il ruolo che le viene richiesto, in cambio di briciole e mezzi di sussistenza temporanei per un segmento corrotto che è scaduto ed è sul letto di morte clinica.

Ciò che appare dalla scena è che l’autorità è diventata un’immagine vergognosa e una brutta copia (della famosa lega dei villaggi ), ed è diventata anche un ostruzionista e un sabotatore dell’orizzonte del progetto nazionale palestinese.

Chiediamo all’Autorità di Ramallah di fermare immediatamente le attività sospette che provocano i sentimenti del nostro popolo e la loro coraggiosa resistenza.

Li invitiamo inoltre a cessare immediatamente gli attacchi a Jenin e al suo campo e ad abbandonare completamente il vergognoso coordinamento della sicurezza con l’occupazione.

Chiediamo loro di stare lontani da tutti i progetti e incontri sospetti, soprattutto da quelli nei quali ha influenza l’Occidente ostile. Siamo una causa di liberazione nazionale e abbiamo sostenitori in tutto il mondo, e ci sono titoli internazionali chiari. Che ci sia un’arena di conflitto politico e non incontri sospetti qua e là e disegni di vizio dietro le quinte.

Unione Democratica Araba Palestinese.

La comunità palestinese di Bergamo

La comunità palestinese a Palermo

Centro Ali Handala, Napoli

