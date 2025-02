Toc toc… c’è qualcuno a sinistra?

Purtroppo in questa mia vita e nelle mie esperienze sindacali e politiche mi ritrovo troppo spesso a verificare che le analisi che insieme a tanti (ma non tutti) avevo fatto di determinate situazioni, si sono poi verificate, a dispetto della stragrande maggioranza che per convinzione o per convenienza, per superficialità o per rassegnazione, navigava sull’onda delle analisi e delle notizie “ufficiali”.

Lo so, la frase “io l’avevo detto” è spocchiosa e un po’ presuntuosa ma spesso corrisponde alla realtà.

A dispetto di chi affermava il contrario, oggi ci troviamo in una situazione che in molti avevamo previsto.

– La pressione di USA e Regno Unito e la volontà di portare cannoni e missili Nato, nata almeno sin dagli anni 2.000, fino ai confini della Russia ha spinto alla guerra.

– L’Ucraina non poteva vincere la guerra e infatti la sta perdendo kmq per kmq, morto per morto, distruzione per distruzione.

– L’Unione Europea, dopo un primo momento di indecisione, ha partecipato attivamente a rifornire l’Ucraina di armi e diffondendo propaganda che parlava chiaramente di vittoria ucraina e di sconfitta dell’invasore.

– Tre anni di guerra, non si sa ancora quanti morti reali, il boicottaggio di USA e Regno Unito di una ipotesi di trattativa nella primavera del 2022, l’aumento dell’intensità del conflitto e la reale ipotesi/rischio di guerra mondiale e nucleare.

– Un’Unione Europea sempre più “agguerrita” con i morti degli altri, invece di tentare e lavorare per la trattativa e la pace è diventata sempre più guerrafondaia, seguendo le politiche antirusse che da sempre contraddistinguono i paesi del nord e dell’est Europa.

– La politica americana di Biden era indirizzata verso tre obiettivi. Isolare e colpire la Russia, dare un forte segnale alla Cina su chi comanda su questo pianeta e indebolire e sottomettere ancor di più l’Unione Europea. I primi due obiettivi sono miseramente falliti e Russia e Cina hanno rafforzato un’alleanza strategica anche con l’appoggio degli altri paesi Brics. L’unico obiettivo raggiunto è quello di indebolire strategicamente ed economicamente l’Unione Europea che deve comprare armi e gas dagli USA a prezzi esorbitanti, sostenere l’Ucraina in guerra e fare a meno del ricco mercato economico russo.

– Ma i presidenti USA cambiano e il Trump attuale è più forte, determinato, spregiudicato e irriverente del precedente mandato. Capisce che la guerra è perduta a meno di un intervento diretto che porterebbe a conseguenze catastrofiche e allora non fa fare altro che una inversione a 180° alla politica americana e abbandona di fatto l’Ucraina guerriera, insulta Zelensky, parla di nuovo con Putin e se ne frega delle lamentele e dei guaiti di un’ Unione Europea sempre più in crisi.

– A Zelensky imporrà la perdita dei territori occupati, il non entrare nella Nato, pesanti “rimborsi” economici per gli aiuti pregressi e la sua uscita di scena.

– Alla Russia offrirà un terzo dell’Ucraina, per adesso un nuovo equilibrio internazionale a patto che rallenti le sue alleanze con Cina e Brics e sicuramente affari da fare insieme.

– Alla Cina non potrà imporre nulla ma sbrigata la questione Ucraina e affidata la “pratica” Palestina a un Israele sempre più spregiudicato, potrà occuparsi a tempo pieno della situazione in estremo oriente.

– Infine, l’Unione Europea sarà costretta da Trump a sostenere l’Ucraina (almeno i 2/3) che dovrà entrare nell’Unione e da essa dovrà essere ricostruita con i propri denari e magari con tante aziende americane. Un impegno economico enorme che si sommerà all’aumento del bilancio della difesa fino a raddoppiare quello attuale, comprando armi soprattutto dagli USA. Il gas russo a buon prezzo ormai lo usano i Cinesi e quel poco che scorrerà nuovamente verso l’Europa sarà a un costo molto maggiore.

– Tutto questo in Europa determinerà un peggioramento enorme delle condizioni economiche che si scaricherà come sempre sulle fasce di popolazione delle classi medie e di quelle più povere.

– Un impoverimento generale ed una inconsistenza palpabile dell’importanza sul piano strategico ed economico mondiale che probabilmente farà emergere ancor di più le forze più reazionarie, di estrema destra e fasciste nel vecchio continente, vista anche l’inconsistenza della ex sinistra europea oggi votata alla guerra e alla difesa di un sistema capitalistico basato sulla supremazia di grandi gruppi economici internazionali, delle banche e della finanza sulla vita di centinaia di milioni di cittadini europei.

In Europa nei prossimi anni, dopo un tentativo di rinverdire e difendere l’Unione che si esaurirà rapidamente, prevarrà il si salvi chi può e ogni Stato penserà a salvaguardare le proprie condizioni. I più deboli, come l’Italia, rischieranno e pagheranno più di altri.

Io non so se tutto ciò è ineluttabile ma di certo per invertire la tendenza in atto ci vogliono idee, atti e soluzioni radicali e straordinarie.

Serve ricostruire rapidamente la sinistra, quella vera, i suoi valori, le sue pratiche. Servono atti coraggiosi, a cominciare dall’uscita dalla Nato e dalla dichiarazione di neutralità che potrebbe aprire nuovi scenari e nuove ipotesi di sviluppo nell’intera area del bacino mediterraneo.

Buona fortuna a tutti noi e specialmente ai più giovani!

22 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO