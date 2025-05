Ottant’anni dopo: ricordare la sconfitta del fascismo o assistere al suo ritorno?

Mentre ci avviciniamo a un importante anniversario – gli 80 anni dalla sconfitta del fascismo [il testo è stato scritto alcuni giorni prima, ndr] – un silenzio inquietante avvolge il mio paese, la Macedonia, e la più ampia regione che oggi chiamiamo territorio dell’ex Jugoslavia. Le autorità nazionali sono sottoposte da anni a una pressione esterna (occidentale) costante: il 9 maggio non deve più essere associato alla vittoria sul fascismo. Anno dopo anno, sia nella memoria pubblica che nel sistema educativo, il 9 maggio è stato ribattezzato come “Giorno dell’Europa”.

Le generazioni più anziane ricordano ancora, ma cosa sanno i giovani dell’enorme sacrificio umano della Jugoslavia, secondo solo a quello dell’URSS, nella lotta contro il Male? Quasi nulla. Noi, i più anziani, forse soffriamo dell’assenza di demenza – ricordiamo ostinatamente i tempi in cui i nostri padri e nonni diedero la vita per ideali di cui i giovani di oggi non hanno quasi mai sentito parlare.

Questa dimenticanza imposta alle nuove generazioni è arrivata al punto che in alcuni servizi televisivi si vedono giovani incapaci di rispondere a una semplice domanda: Chi era Josip Broz Tito? In Macedonia, sempre più studenti non sanno nulla dell’11 ottobre 1941, il Giorno dell’Insurrezione Macedone contro il fascismo. Eppure eccellono in competizioni in cui dimostrano una conoscenza quasi perfetta dell’Europa. L’ironia è dolorosa: le radici del patriottismo e i legami con i momenti più gloriosi del nostro passato non così lontano non solo vengono recisi, ma vengono dipinti come dannosi.

Si sta coltivando un legame mitico e quasi religioso con un miraggio chiamato Europa – intendendo, ovviamente, l’Unione Europea – idealizzata come una terra promessa, pronta ad accoglierci a braccia aperte. Ma non è un caso. Attraverso tutto il suo apparato statale, l’UE cerca di riscrivere la storia e di impiantarla nelle menti delle nuove generazioni. In questa versione della storia, ogni legame con il brutale passato coloniale viene cancellato. Ancora più importante, si stende un velo sul fatto che le ambizioni imperiali europee portarono a due guerre mondiali.

La Seconda Guerra Mondiale, il cui anniversario oggi commemoriamo in silenzio – persino clandestinamente, alle spalle dell’UE – fu l’anticlimax del capitalismo, la sua degenerazione nel nazismo e nel fascismo. Non fu solo il risultato di individui come Hitler o Mussolini, ma di condizioni strutturali emerse dal grembo della crisi del capitalismo post-Prima Guerra Mondiale.

L’UE, presentandosi falsamente come l’incarnazione dell’”Europa”, si è impegnata a rimodellare la sua immagine – fino all’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina, cercava persino di dipingersi come una potenza normativa, conquistando cuori e menti attraverso il soft power. Ha persino ricevuto il Premio Nobel per la Pace per le sue azioni passate. Eppure, il suo presente e futuro sembrano segnalare la rinascita dello stesso male che un tempo affermava di combattere.

L’ultimo profondo ciclo di crisi del capitalismo ha prima portato a un divorzio dai principi democratici, ma ora non nasconde più le sue aspirazioni iper-imperialiste e militaristiche – tutto in nome della “difesa” da una minaccia russa immaginaria. Colloquialmente, molti di noi usano il nuovo termine “Russofrenia”: la convinzione che la Russia stia per collassare e, allo stesso tempo, conquistare il mondo. Questo termine descrive bene la visione irrazionale della Russia ora radicata nell’opinione pubblica occidentale. Serve a legittimare la nuova ondata di militarizzazione, anche a scapito del benessere sociale dei cittadini occidentali.

La riabilitazione del fascismo è iniziata con la sua cancellazione dalla memoria. Poi è arrivata la glorificazione dell’Euromaidan in Ucraina – la cosiddetta “rivoluzione pro-europea” del 2014. Una strana amnesia si sta diffondendo nel cosiddetto mondo occidentale. Come detto, il 9 maggio è stato rapito, e con esso i libri di testo, gli atti simbolici e le commemorazioni sono stati gradualmente privati di ogni legame con i veri vincitori militari della Seconda Guerra Mondiale: l’Armata Rossa e il popolo sovietico, che sacrificò più di 27 milioni di vite. (I jugoslavi ne sacrificarono più di un milione.)

Furono i sovietici a liberare Berlino – due volte. L’ultima volta, fu opera di Mikhail Gorbaciov, a un prezzo che la Russia paga ancora oggi. Persino il Segretario Generale dell’ONU evita ora di menzionare i soldati dell’Armata Rossa che liberarono i prigionieri dai campi di concentramento più infami.

È Mosca e i suoi alleati che oggi si ergono come gli unici ad agire nello spirito dell’affermazione di Orwell: “In un’epoca di inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario”. Quella verità risuonerà forte durante la parata e la grande celebrazione sulla Piazza Rossa.

Cosa sta accadendo in quella che un tempo era la Jugoslavia? Nei paesi in cui generazioni sono cresciute con i racconti della fratellanza e dell’unità, dell’eroismo dei partigiani che combatterono dalla parte giusta della storia? Prima è arrivata l’erosione della sovranità e del diritto all’autodeterminazione. Man mano che la nuova religione – la NATO e l’UE come unica alternativa e sempre nel giusto – è stata interiorizzata, i governi hanno iniziato a distanziarsi da quella parte della nostra storia. Hanno preferito rivolgersi a glorie antiche o a dipingere un futuro radioso in unione con l’Occidente.

Essere rossi, essere partigiani, essere antifascisti – è gradualmente diventato sospetto, persino pericoloso. Il nostro governo ora si vanta delle alleanze con l’Occidente (anche se è sempre meno chiaro – quale Occidente? Quello americano o quello europeo?), e nel prendere le distanze da quelli che un tempo combattevamo al fianco. Gli ex occupanti ora sono chiamati “amministratori”. I busti dei partigiani raccolgono polvere.

L’antifascismo è diventato scomodo da mostrare – per paura che i nostri alleati occidentali si riconoscano nello specchio. Così, prevale il silenzio. L’Europa, l’UE, viene ancora celebrata – anche mentre si rimilitarizza, calpesta i valori fondamentali e i diritti umani, e sostiene tacitamente regimi genocidi. Regna la confusione su cosa celebrare, cosa ricordare e perché. Perché, in un mondo orwelliano, la guerra è pace, e la pace è guerra.

Le commemorazioni e la memoria storica contano. Ma altrettanto vitale è la capacità di vedere, a occhi aperti, che l’uovo del serpente è ancora vivo – e potrebbe schiudersi di nuovo in ciò che milioni di persone in tutto il mondo diedero la vita per sconfiggere ottant’anni fa. L’amara verità è che il fascismo non fu mai completamente sconfitto – se non sul campo di battaglia nel 1945. Gli scienziati sociali sanno bene che le radici del fascismo non possono essere distrutte solo con le armi. Il neofascismo si è semplicemente adattato, camuffato e rimodellato secondo i tempi. In alcuni Stati, oggi assistiamo al revisionismo storico – e persino alla glorificazione dei collaborazionisti locali con il fascismo o il nazismo.

Ecco perché l’iniziativa russa alle Nazioni Unite è significativa. Il 17 dicembre 2024, durante la 79a sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU, la Federazione Russa ha proposto una risoluzione: “Combattere la glorificazione del nazismo, del neonazismo e di altre pratiche che alimentano le forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza correlata”. È stata co-sponsorizzata da 39 Stati di diverse regioni. Alla fine, ha ottenuto 119 voti a favore, mentre 53 hanno votato contro. Purtroppo, il mio paese era tra questi ultimi – nonostante il suo stesso diritto all’autodeterminazione e alla statualità all’interno della Jugoslavia sia nato dalla lotta antifascista.

Forse, per la politica globale, è ancora più rivelatore vedere chi altro ha votato contro la risoluzione: Ucraina, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Belgio, Norvegia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Giappone, Canada… Osservate la nuova mappa geopolitica del mondo, e tutto diventa evidente e significativo.

Secondo alcune fonti, il maresciallo sovietico Georgy Zhukov disse: “Abbiamo liberato l’Europa dal fascismo, ma non ci perdoneranno mai per questo”.

E infatti, non l’hanno fatto, come ora vediamo chiaramente.

* Questo testo è stato originariamente pubblicato dal Valdai Club.

10 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO