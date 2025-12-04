“Europa” fuori dalle competizioni

Una diagnosi della situazione geopolitica europea… Non dal punto di vista di classe o comunista o “alternativo”, ma con una forte attenzione ai dati reali. Quindi utile…

*****

L’Europa non ha paura di non riuscire a recuperare, ha paura che la maschera sia caduta.

Il mondo può finalmente vedere cosa è diventato il continente, un’ex potenza ora ridotta a un mercato dipendente, un protettorato dell’America e un futuro ipotecato sull’altare delle sue stesse illusioni imperialistiche. Il vero panico in Europa è l’orrore di rendersi conto che nessuno finge più che l’Europa sia un attore. E ora che è arrivato il conto per decenni di potere esternalizzato, l’Europa semplicemente non può pagarlo.

L’Europa ha eseguito i rituali della sovranità, rinunciando alla sostanza stessa.

Il Nord Stream è stato sabotato, l’Europa si è piegata. Le sue industrie sono state sventrate dai racket statunitensi del GNL e delle tecnologie verdi, l’Europa si è nuovamente sottomessa. Washington ha imposto dazi che avrebbero innescato un’escalation altrove, l’Europa li ha ingoiati.

Nel frattempo, la Cina inonda i suoi mercati di beni a basso costo, la Russia riscrive il destino dell’Eurasia e gli Stati Uniti scrivono una proposta di pace per l’Ucraina senza nemmeno fingere di consultare Bruxelles. L’Europa non è stata messa da parte. Non è mai stata presente.

Ciò che terrorizza davvero i leader europei è che Trump scarichi sull’Europa l’umiliazione della sconfitta dell’Ucraina.

Gli Stati Uniti se ne andranno affermando di aver fatto del loro meglio. L’Europa si ritroverà a stringere tra le mani il cadavere di una guerra per procura che non avrebbe mai potuto vincere, a difendere una narrazione in cui non crede più e a rispondere a popolazioni che chiederanno perché le loro industrie, i loro redditi, la loro sicurezza e il loro futuro siano stati sacrificati per l’avventura geopolitica di qualcun altro. Ne pagherà le conseguenze.

L’Europa si dibatte perché avverte la fine.

Per anni si è convinta di aver plasmato gli eventi in Ucraina. Ora scopre di essere stata la garanzia. L’America stipulerà un accordo con Mosca che garantisca gli interessi americani, Pechino stipulerà accordi che garantiscano i mercati cinesi, Mosca consoliderà la sua posizione di leadership nel mondo multipolare. L’Europa otterrà quello che ottiene sempre: il conto.

L’articolo del WSJ mostra un continente che si risveglia da un’allucinazione trentennale. Le “linee di battaglia di un nuovo ordine mondiale” non sono ancora state tracciate, sono state tracciate molto tempo fa. Stati Uniti e Cina negoziano l’architettura commerciale senza l’Europa. Stati Uniti e Russia negoziano l’architettura di sicurezza senza l’Europa. Persino i vertici Xi-Trump rimodellano il destino europeo più di qualsiasi decisione dell’UE. L’Europa è presente solo come elemento decorativo.

Eppure persiste l’illusione che una “nuova Europa” possa nascere attraverso più comitati, più fondi comuni, più spese per la difesa gonfiate, più discorsi tediosi sull’autonomia strategica. Ma il potere non si costruisce con i discorsi, si guadagna attraverso il confronto, l’assorbimento dei costi e le conseguenze.

L’Europa ha scelto la sottomissione codarda alla sovranità, la burocrazia alla strategia e l’ideologia alla sopravvivenza. Ha smantellato la propria base energetica, ha esternalizzato la sua sicurezza a Washington e ha costruito la sua prosperità su un motore di esportazione tedesco alimentato dal gas russo e dai mercati cinesi, entrambi praticamente scomparsi.

Il risultato? L’Europa è oggi il primo museo post-industriale al mondo: costosa, lenta, instabile, eccessivamente regolamentata e terrorizzata dall’idea di ammettere che il suo destino non le appartiene più.

La frase sprezzante di Trump… “L’Europa non mi dice cosa fare” non era arroganza. Era una diagnosi. Gli Stati Uniti non vedono più l’Europa come un partner minore, la vedono come una zavorra. La Cina la vede come un mercato in indebolimento. La Russia la vede come un problema.

Ecco perché il panico sembra esistenziale.

Ecco perché le élite dell’UE parlano di “irrilevanza” e di “tempi pericolosi“. Ecco perché persino l’incontro tra Trump e Putin viene descritto come una catastrofe, perché l’Europa sa che le grandi potenze stanno negoziando il loro futuro senza di loro.

Questa è la tragedia dell’Europa: è entrata nell’era delle grandi potenze sostenendo di avere ancora importanza, ed è emersa come l’unica potenza disposta a sanguinare, pagare e obbedire per una guerra che non era la sua.

Gli Stati Uniti se ne vanno. La Russia avanza. La Cina si erge. E l’Europa, privata di industria, energia e capacità di agire, si ritrova a fissare lo specchio della storia chiedendosi: Come siamo diventati il ​​continente che ha distrutto se stesso affinché altri potessero giocare?

* https://x.com/IslanderWORLD/status/1994821348820918675…

4 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO