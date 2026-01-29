Coercizione senza consenso: gli Stati Uniti e il nuovo disordine imperialista

L’anno 2025 ha testimoniato un’escalation di minacce da parte degli Stati Uniti verso il Sud del Mondo. Nel giro di pochi mesi, Washington ha dichiarato che lo spazio aereo venezuelano era “completamente chiuso”, ha minacciato di invadere la Nigeria “a colpi di pistola” per proteggere i cristiani da un presunto genocidio e ha preteso che i Talebani restituissero la base aerea di Bagram, con avvertimenti di conseguenze non specificate.

Non si tratta di episodi isolati di spacconeria trumpiana. Sono sintomi di una crisi strutturale più profonda nel modo in cui il potere americano gestisce il suo rapporto con il resto del mondo.

Ciò a cui stiamo assistendo potrebbe essere definito “coercizione senza consenso”. Man mano che l’appello ideologico della globalizzazione guidata dagli Stati Uniti si affievolisce e la sua influenza economica si indebolisce, il centro imperiale ricorre sempre più alla forza bruta e alle minacce. I meccanismi di consenso che un tempo sostenevano l’egemonia americana hanno perso efficacia. Ciò che rimane è la coercizione.

L’uso della finanza come arma

Consideriamo il caso del Venezuela. Dall’agosto 2017, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni sempre più severe contro il settore petrolifero, le istituzioni finanziarie e i funzionari governativi del paese. L’obiettivo dichiarato non è mai stato nascosto: il cambio di regime.

Le conseguenze umanitarie sono state devastanti. Uno studio del 2019 degli economisti Mark Weisbrot e Jeffrey Sachs per il Centro per la Ricerca Economica e Politica ha stimato che le sanzioni hanno causato oltre 40.000 morti tra il 2017 e il 2018.

Le sanzioni hanno isolato il Venezuela dal sistema finanziario basato sul dollaro, impedendo la ristrutturazione del debito. Le aziende internazionali sono state minacciate con sanzioni secondarie. L’importazione di pezzi di ricambio per l’industria petrolifera è diventata impossibile, accelerando il crollo della produzione. Weisbrot e Sachs hanno concluso che questi impatti “rientrerebbero nella definizione di punizione collettiva, come descritto nelle convenzioni internazionali di Ginevra e dell’Aia“.



Dopo le sanzioni dell’agosto 2017, la produzione petrolifera venezuelana è crollata a più del triplo del suo ritmo precedente. Il FMI ha rivisto la sua previsione di crescita dal -5% al -25% per il 2019, spinta principalmente dal regime sanzionatorio.

Ciò conferma quanto teorizzato da Samir Amin sull’imperialismo contemporaneo che opera attraverso il controllo della finanza globale nel suo libro Imperialismo moderno, capitale finanziario monopolistico e legge del valore di Marx.

Il ruolo del dollaro come valuta di riserva, combinato con la giurisdizione degli Stati Uniti sui pagamenti globali, dà a Washington il “privilegio esorbitante” di imporre l’isolamento economico a qualsiasi paese ribelle.

L’escalation del 2025 va oltre. La dichiarazione di Trump che lo spazio aereo venezuelano deve essere considerato chiuso, sebbene tale determinazione manchi di giurisdizione legale, serve a intimidire le compagnie aeree commerciali.

Lo schieramento della portaerei USS Gerald R. Ford nei Caraibi, insieme agli attacchi che hanno causato la morte di oltre ottanta persone dal settembre 2025, suggerisce che Washington è disposta a garantire lo strangolamento economico con la violenza militare.

Il caso della Colombia nel gennaio 2025 è ugualmente istruttivo. Quando il presidente Gustavo Petro si rifiutò di accettare voli di deportazione su aerei militari americani, Trump rispose nel giro di poche ore con minacce di dazi del 25% e revoche di visti. Questa tattica di pressione aveva un messaggio chiaro: l’alleanza con Washington non offre protezione quando le priorità imperiali lo richiedono.

Umanitarismo selettivo

La minaccia di intervento in Nigeria rivela una modalità diversa di affermazione imperialista: l’appropriazione del discorso umanitario per legittimare l’azione militare.

Nel novembre 2025, Trump ha designato la Nigeria come “paese di speciale preoccupazione” a causa della persecuzione religiosa e ha minacciato di “eliminare i terroristi islamici” che avrebbero commesso un genocidio contro i cristiani.

Questa affermazione non regge a uno scrutinio empirico. I dati del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) rivelano una storia più complessa. Tra gennaio 2020 e settembre 2025, l’ACLED ha registrato 385 attacchi contro cristiani in cui l’identità religiosa è stata un fattore determinante, causando 317 morti.

Nello stesso periodo, 196 attacchi hanno preso di mira i musulmani, causando 417 morti. La violenza è reale e devastante, con oltre 20 mila morti di civili dal 2020. Ma le sue cause sono più complesse dello sterminio religioso.

I ricercatori hanno documentato come i conflitti tra agricoltori e pastori, la desertificazione, la competizione per le risorse e il collasso dei meccanismi tradizionali di mediazione spieghino gran parte della violenza. Organizzazioni come Boko Haram impiegano una retorica anticristiana, ma i loro attacchi sono in gran parte indiscriminati.

Come ha affermato l’analista nigeriano Bulama Bukarti: “Tutti i dati rivelano che in Nigeria non sta avvenendo un genocidio cristiano. Si tratta di una pericolosa narrativa dell’estrema destra“.

L’analisi di Mahmood Mamdani sul movimento “Save Darfur” evidenzia questa strumentalizzazione della sofferenza. Nel suo libro Salvatori e sopravvissuti: Darfur, politica e guerra al terrore, spiega il contesto del genocidio e come esso trasformi conflitti politici in drammi morali che richiedono una salvezza esterna, posizionando le potenze occidentali come salvatori e le popolazioni africane come vittime incapaci di risolvere i propri problemi.

La selettività è impossibile da ignorare. Mentre minaccia di agire contro la Nigeria, Washington ha fornito a Israele miliardi di dollari in aiuti militari durante operazioni che hanno ucciso decine di migliaia di palestinesi. Il “genocidio” nel discorso americano non è una categoria analitica che richiede un’applicazione coerente, ma uno strumento politico usato in modo selettivo.

Debolezza imperiale, non forza

La pretesa sulla base aerea di Bagram, occupata dai Talebani, rappresenta il rifiuto di accettare la sconfitta. Nella più grande installazione americana in Afghanistan, il suo abbandono ha simboleggiato il fallimento della guerra più lunga della storia degli Stati Uniti.

Trump ne chiede ora la restituzione, giustificandosi perché la base si trova “a un’ora di distanza da dove la Cina fabbrica i suoi missili nucleari“. L’Afghanistan sarà strumentalizzato come piattaforma per contenere la Cina.

Le potenze regionali hanno rifiutato all’unanimità questa ipotesi. Le consultazioni del Formato di Mosca (gruppo di dialogo politico guidato dalla Russia) hanno riunito Russia, Cina, Iran, Pakistan e India in un’opposizione coordinata. Nonostante le loro differenze, questa coalizione rappresenta la coordinazione multipolare che Samir Amin sosteneva attraverso il suo concetto di “delinkaggio”: nazioni che si rifiutano di subordinare la loro sicurezza alle priorità imperiali.

Lo studio dell’Istituto Tricontinental “Iperimperialismo” fornisce una cornice per comprendere questa congiuntura. Gli stati della NATO rappresentano tre quarti della spesa militare mondiale. Tuttavia, la supremazia militare non può compensare l’erosione del potere economico. Gli Stati Uniti fronteggiano l’ascesa della Cina e il peso crescente dei BRICS. La crisi finanziaria del 2008 e la disfunzione della democrazia americana hanno macchiato il Consenso di Washington.



Questo spiega ciò che può sembrare paradossale: il motivo per cui il declino dell’egemonia produce un comportamento più aggressivo. Quando i meccanismi di consenso si indeboliscono, i meccanismi di coercizione si intensificano. Le minacce contro Venezuela, Nigeria e Afghanistan sono sintomi della debolezza imperiale, non della sua forza.

Per l’India e il Sud del Mondo in generale, le implicazioni di ciò richiedono attenzione. L’assunto che la globalizzazione guidata dagli Stati Uniti rappresenti l’unica via per lo sviluppo è stata messa in discussione. Istituzioni alternative, dalla Banca di Sviluppo dei BRICS agli accordi monetari bilaterali che aggirano il dollaro, creano possibilità per subordinare le relazioni estere alle priorità nazionali.

Gli interessi del Sud del Mondo non si riducono a scegliere tra le grandi potenze, ma a costruire solidarietà che amplino lo spazio per uno sviluppo realmente sovrano. La costruzione di un ordine veramente policentrico rimane l’orizzonte verso cui le forze progressiste devono lavorare.

* da Globetrotter – Atul Chandra è co-coordinatore del Dipartimento Asiatico del Tricontinental: Istituto di Ricerca Sociale.

29 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO