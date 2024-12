Roma. Liberato Tiziano arrestato alla manifestazione del 5 ottobre

Tiziano è libero! Il PM aveva chiesto 3 anni e 4 mesi di condanna per Tiziano, arrestato nella manifestazione per la Palestina del 5 ottobre scorso con accuse pesanti ma smentite dai video su quanto era accaduto veramente. Il tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche, ma è stato condannato a 2 anni con sospensione della pena e con un foglio di via di 1 anno da Roma. A seguito della sentenza sono stati revocati gli arresti domiciliari. Il 5 ottobre c’eravamo tutti/e

