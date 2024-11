Condannata la RAI. La capitale di Israele è Tel Aviv e non Gerusalemme

E’ stata emessa la sentenza per la causa intentata dall’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese e dall’Associazione Palestinesi in Italia contro la RAI e la società Banijay Italia spa (responsabile del format della trasmissione televisiva “L’Eredità”). In occasione di una trasmissione veniva definita come sbagliata la risposta che definiva Tel Aviv la capitale di Israele ritenuta dai curatori – ed erroneamente – Gerusalemme.

Invitata a rettificare la Rai non provvedeva alla rettifica e si è proceduto dunque per vie legali.

Con la sentenza del 20 novembre il Tribunale “condanna la RAI radiotelevisione italiana a trasmettere nel corso della prossima puntata del programma “L’Eredità” ovvero in altro programma con analoga tipologia di utenza ed analoga fascia oraria una rettifica, espressamente riferita a quanto accaduto nel corso delle puntate del 21 maggio 2020 e del 5 giugno 2020, dando atto della scorrettezza delle informazioni ivi fornite e contenente la dichiarazione che “Gerusalemme non è la capitale di Israele e non è riconosciuta come tale dal diritto internazionale”.

