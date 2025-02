E’ morto il compagno Ivano Di Cerbo

Si è spento a Roma Ivano Di Cerbo, un compagno storico, stimato e conosciuto da molti di noi.

Per decenni si era dedicato alle attività di sostegno de Il manifesto ma anche alla militanza. Lo abbiamo conosciuto di persona ai tempi del Movimento Politico per l’Alternativa con il quale facemmo diverse iniziative comuni, ma soprattutto animando insieme, alla fine degli anni Ottanta, la Campagna di boicottaggio di Israele e Sudafrica che “spiazzò” anche tanta sinistra e mise in atto le prime iniziative di boicottaggio di Israele a sostegno della prima Intifada palestinese.

Ci siamo spesso persi di vista ma anche ritrovati nelle piazze, con cordialità e stima reciproca.

Ivano è stato un compagno degno di entrambe. Che la terra ti sia lieve

