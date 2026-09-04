Gran Bretagna. Divieto di manifestare per gli ebrei antisionisti

Mentre ci avviciniamo alla settimana 149 del picchetto di IJAN contro le istituzioni sioniste, ebree o meno, dobbiamo notare che ad IJAN è stato nuovamente vietato di manifestare in una determinata zona. Con l’intenzione di unirci ad altre organizzazioni per proteggere dai teppisti fascisti un quartiere vicino a dove molti di noi vivono, abbiamo aperto il nostro striscione, solo per essere informati dalla polizia che dovevamo ritirarlo sotto minaccia di arresto. Non potevamo nemmeno parlare al microfono se avessimo detto di essere di IJAN.

Eravamo tutti stupiti. Non avevamo avuto nulla a che fare con l’organizzazione della manifestazione, non eravamo nominati in nessuno dei loro volantini, ma nella lista delle organizzazioni vietate eravamo il numero uno! Addio diritto a manifestare e diritto alla libertà di espressione. Potete vedere un rapporto immediato qui.

Ma questo non ci impedirà di fare nuovamente il picchetto davanti all’ambasciata sionista venerdì, dove come sempre riporteremo notizie del Movimento da tutto il mondo, incluso il disastro climatico causato dalle varie guerre da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente. The Intercept afferma: “Secondo una ricerca del Climate and Community Institute, gli attacchi USA e israeliani all’Iran nei primi 14 giorni della guerra hanno emesso circa 5 milioni di tonnellate cubiche di gas serra. In altre parole: in due settimane, gli attacchi della coalizione hanno prodotto circa la stessa quantità di emissioni di carbonio dell’Islanda nel corso di un anno.” Riusciamo a immaginare quanto inquinamento e distruzione siano stati creati dall’ottobre 2023?

Il Foreign Office sostiene che pubblicherà una revisione completa della politica riguardo a Israele e alla Cisgiordania. Ma finora non hanno fatto nulla! E, non sorprende che il Rabbino Capo, così come il Board of Deputies of British Jews, entrambi noti sostenitori del genocidio, stiano implorando pubblicamente il Governo di non fare nulla. Sono una vergogna umiliante per tutto il popolo ebraico morto nel genocidio nazista e, come Ebrei con parenti assassinati, continueremo a denunciarli.

4 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO